Jesper Binzer, som til dagligt er forsanger i de danske mastodonter D-A-D, spiller under eget navn i Kulturium. Arkivfoto: Thomas Olsen

Jesper Binzer med eget band på Kulturium

Evigt energiske danske rock-ikon, D-A-D forsanger Jesper Binzer, åbner op for solo-godteposen igen!!

Kulturium lægger fredag 20. august scene til en ganske speciel koncert. Covid-19 sætter som bekendt begrænsning for publikumsantallet, men det betyder til gengæld, at Jesper Binzer præsenterer en helt unik kombination af energisk og intim rockkoncert på én og samme tid! Det bliver en koncert kun for de få, så skynd dig, hvis du skal med!