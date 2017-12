Nu skal det være muligt at få leveret sin bøf fra blandt andre Jensens Bøfhus i Greve. Billedet her stammer fra Jensens Bøfhus i Hillerød ved åbningen i 2012. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Jensens Bøfhus lancerer bøf-levering til døren

Sydkysten - 14. december 2017

I Danmark er takeaway ikke længere kun forbeholdt weekend-hygge, men er blevet en del af danskerne hverdag. Udvalget af forskellige køkkentyper, der kan bestilles som takeaway er boomet, og nu kan du altså også få bøf på tallerkenen.

Jensens Bøfhus er nemlig kommet online på takeaway-portalen Just Eat med deres restauranter i Greve, Aarhus, Hillerød, København, Odense, Sønderborg og Aalborg.

Just Eat har i 2017 indgået samarbejde med en række kæde-restauranter, som ser et stort potentiale i at få hjælp til bestilling og levering af takeaway til danskerne, og nu hopper Jensens Bøfhus altså også med på vognen og udvider deres velkendte bøf-koncept med takeaway leveret til døren:

- Vi arbejder hele tiden på nye muligheder for at udvide vores koncept og udfordre markedet - også i forhold til takeaway, som danskerne i den grad har taget til sig. Via samarbejdet med Just Eat er vi nu i stand til at honorere den efterspørgsel, vi i stigende grad bliver mødt med fra mange af vores gæster - nemlig at de meget gerne vil have mulighed for at få deres favorit-bøf leveret direkte til døren, siger Line Falcke fra Jensens Bøfhus.

Oplever efterspørgsel Hos Just Eat ser man frem til at byde Jensens Bøfhus velkommen blandt de mere 2.200 andre restauranter, som danskerne i dag kan vælge imellem. Tilknytningen af Jensens Bøfhus er også et godt bevis på, at takeaway i dag er mere end pizzaer og imødekommer forbrugernes efterspørgsel på et bredt udvalg af takeaway-retter.

- Jensens Bøfhus har valgt os som deres samarbejdspartner, og det er vi rigtig glade for. Vi oplever stor efterspørgsel på takeaway-markedet i Danmark netop nu, hvor vi vokser tre gange hurtigere end den generelle markedsvækst. Vi knokler for at være det oplagte valg for restauranter og kæder, og her er tilføjelsen af Jensens Bøfhus vigtig for os, siger Carsten Boldt, adm. direktør i Just Eat, og fortsætter:

- Det brede udvalg af blandt andet sundere retter, børneportioner og i det hele taget det faktum, at takeaway er blevet dagligdagsmad, gør, at vi oplever denne store stigning, forklarer Carsten Boldt.

Der kan bestilles mad med levering via Just Eat fra Jensens Bøfhus i Greve, Aarhus, Hillerød, København, Odense og Aalborg. I Sønderborg er det muligt at bestille til afhentning.