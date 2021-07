Send til din ven. X Artiklen: Jeg stolede på, at jeg kunne klare mig i min egen virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Vallensbæk bor Anja Takacs, der fra sit hjem driver virksomheden Krea by Anja Takacs. I virksomheden arbejder hun med at inspirere børn og voksne med sine perlemønstre gennem sin hjemmeside og sine otte forskellige bøger om perlerier.

Sydkysten - 17. juli 2021 kl. 09:28 Kontakt redaktionen

Der er farverigt på matriklen hos Anja Takacs i Vallensbæk - perlerier og kreativitet fylder nemlig en del i huset, hvorfra Anja driver sin virksomhed Krea by Anja Takacs. Anja lever af at lave perlemønstre, der inspirerer børn og voksne til at være kreative. Selvom hendes arbejde ofte er roligt og stillesiddende, kan man ikke ligefrem sige, at hun sidder stille. Hun er ene kvinde i virksomheden og løser derfor alle opgaver selv.

- Siden 2017 har jeg udgivet otte bøger, og så har jeg en del samarbejdsaftaler med virksomheder, der bestiller perlemønstre, og hvor jeg også kommer ud og laver nogle arrangementer. Efter jeg havde lavet mine første par bøger, gik jeg ned i tid i mit job som kundeservicemedarbejder, men så endte jeg med at sige det op - jeg stolede på, at jeg kunne klare mig i min egen virksomhed. Det gik hurtigt, fortæller Anja Takacs.

Fra hobby til bestsellere

Det hele startede som en hobby for Anja, hvor hun sammen med datteren lavede perleplader og andre kreative sysler.

- Jeg lagde perlepladerne på sociale medier, og her fik jeg en del fin respons. Der var rigtig mange, der skrev til mig og spurgte, om jeg ville dele perlemønstrene. Så oprettede jeg min hjemmeside for at have et sted, hvor folk kunne finde mønstrene, fortæller Anja.

Hobbyen blev i den grad udvidet for Anja, for succeshistorier skal du ikke lede længe efter i Krea by Anja Takacs.

- Samtlige af mine otte bøger er bestsellere. Når man får den bestsellerliste i hånden efter udgivelsen af bogen, og ens bog er på - det er den største succeshistorie. Man kan også kalde det for den største cadeau. Det betyder jo, at mange har købt bogen omkring udgivelsen. Det, synes jeg, er rigtig stort, fortæller Anja med stolthed i stemmen.

I Anjas kreative arbejde med perler er der ikke to dage, der er ens. Den ene dag producerer Anja perlemønstre og perleplader dagen lang, som både skal stryges og tages billeder af. Den anden dag arbejder hun på en ny bog, og den tredje dag er hun ude til et arrangement.

- De forskellige arbejdsdage er jo nærmest det, jeg er gladest for ved mit arbejde. Og så er der også en enorm frihed, der følger med. Hvis kreativiteten ikke lige er der en dag, kan jeg skubbe det lidt. Det kan være lidt svært at være kreativ på kommando, så det er virkelig rart, at der er en frihed. At jeg kan lave det, jeg brænder for hver dag og samtidig leve af det, det er fantastisk, siger Anja og fortsætter:

- Jeg har det virkelig godt, som jeg har det nu. Jeg bor sammen med min mand og vores to børn her i Vallensbæk. Og jeg har succes på det plan, jeg kører på nu. Planen er at blive ved med at lave nogle spændende bøger og underholde de børn og voksne, der perler med. Det er mit drive.