Jazz og soul med stærk vokal

Når bassisten Jakob Lind Lauritsen står på Portalens jazzscene lørdag 21. november med sin trio, får de selskab af sangeren Niels HP, en af Danmarks mest eminente soulstemmer. Kvartetten vil både hylde nogle af jazzens største sangere som Frank Sinatra og Mel Tormé, og også komme omkring ikoner som Ray Charles og Stevie Wonder - derudover giver de et personligt bud på favoritterne indenfor jazz standard-repertoiret. Trioen består udover kapelmesteren af to velkendte navne i den danske jazz - verden - Heine Hansen på flygel og Janus Templeton på trommer.