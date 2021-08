Jazz i Tune

Trænger du også til at blive luftet, nu hvor der er lettet på restriktionerne under covid-19 pandemien, så er der mulighed for det søndag den 8. august 2021 kl. 12:00, hvor der bydes på Jazz i haven, under de gamle bøgetræer.

- Sidst de besøgte os, leverede de et forrygende, festligt arrangement, med et medrivende jazz- og boogie - repertoire. Louis Prima og Louis Jordans swingende rytmer, lidt Just Frost, kombineret med den flerstemmige sang, er med til at sætte gang i festen. Repertoiret er suppleret med numre fra New Orleans bl.a. af Louis Armstrong samt danske evergreens som f.eks. Sidder på et værtshus, Så længe jeg lever, D'Angleterre, m.fl.