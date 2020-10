Jan Færch bliver konservativ spidskandidat.

26. oktober 2020

De lokale konservative i Solrød har valgt deres spids- og dermed borgmesterkandidat til næste års kommunalvalg. Det skete på et opstillingsmøde for partiets medlemmer onsdag den 21. oktober, og valget faldt på 52-årige Jan Færch, der allerede i dag sidder i byrådet for partiet.

Jan Færch blev valgt uden modkandidater, og der var dermed enighed om Det Konservative Folkepartis nye bud på en kommende borgmester efter 50 års uafbrudt Venstre-styre.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 havde Det Konservative Folkeparti Hans Odder som spidskandidat, men Odder meldte tidligere i år ud, at han stopper i lokalpolitik, og derfor skulle partiet vælge en ny spids. Og valget faldt logisk på det eksisterende byrådsmedlem Jan Færch. Det mener Henrik Røge, der er formand for den lokale, konservative vælgerforening:

- Jan Færch er et utroligt stærkt kort, og vi er meget glade for at få ham i spidsen i den kommende valgkamp. Han er, grundig, hårdtarbejdende, ærlig, loyal og på alle måder bare et ordentligt menneske, som Solrød-borgerne kan glæde sig til at blive endnu klogere på. Det Konservative Folkeparti er generelt i stor fremgang både på landsplan og her lokalt i Solrød Kommune, og vi vil kæmpe for at fortsætte den fremgang, udtaler Henrik Røge.

Også selve borgmesterkandidaten selv, Jan Færch, er glad for tilliden og ser frem mod valgkampen:

- Først vil jeg gerne takke de konservative medlemmer for at vise mig den store tillid. Den glæder jeg mig til at leve op til. Og derudover glæder jeg mig helt vildt til valgkampen, når vi skal ud at fortælle vælgerne om vores resultater og vores visioner. Politik handler om holdninger, og vi er allerede i gang med at formulere vores holdninger til alle tænkelige sager, så vælgerne ved, hvad de får med en stemme på os. Og så sparker vi gang i en større kampagne allerede nu, så vi kan nå få så meget dialog som muligt med vælgerne frem mod valget, fortæller den nye borgmesterkandidat Jan Færch.

Resten af den konservative opstillingsliste til kommunalvalget meldes ud i november måned, når den er på plads.