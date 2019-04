Lasse Wagener, der ejer butikken Jagt-Jakt, ser en stor fremtid for forretningen i de nye rammer i Greve. Han forventer, at omsætningen vil stige med 30 procent alene på grund af den nye beliggenhed. Det fortalte han borgmesteren på et virksomhedsbesøg i april. Pressefoto

Jagtudstyrsbutik flytter fra Kastrup til Greve for at vækste

Forretningen Jagt-Jakt, der er Danmarks eneste specialist i vildsvinejagt og vildtkameraer, er i gang med at forberede flytningen fra Kastrup til nye og større lokaler i Greve på Agenavej 39C.

Lige nu ligner de lejede lokaler en byggeplads med en trailer, et stillads, stakkevis af store papkasser og savsmuld på gulvet og vægge med blotlagt isoleringsmateriale. Men det skal nok komme på plads, mener indehaveren Lasse Wagener, der startede op med onlinesalg af udstyr til vildsvinejagt og i dag har Danmarks største showroom med natkikkerter. Han har ambitiøse planer for indretningen af den nye butik. Hver eneste weekend har han travlt med at gøre klar til åbningen den 1. juli 2019.

- Jeg glæder mig til at kickstarte et væksteventyr i Greve. Vi har fundet det helt rigtige sted til butikken. Her er masser af plads, og vi forventer, at vores omsætning vil stige med 30 procent alene på grund af beliggenheden, der er ideel. Vores naboer ved siden af os sælger billard- og golfudstyr. Så det er samme købestærke publikum, vi sælger til. Det vil helt sikkert give synergi for os alle, vurderer Lasse Wagener, der vil holde åbent på hverdage mellem klokken 9.00 og 16.00.

Vild med vildsvin

Lasse er selv vild med at gå på vildsvinejagt i Sverige og Tyskland og spiser vildt næsten hver aften. Og den passion vil han gerne give videre til kunderne ved at indrette en inspirerende oplevelsesbutik. Her skal de ikke alene kunne købe forskelligt kvalitetsudstyr og specialdesignet beklædning til jagt men også modtage undervisning, hvis de mangler et jagttegn.

- Min ambition er at indrette en unik oplevelsesbutik med salg af jagtudstyr, som vi selv udvikler eller bruger og kan stå 100 procent inde for. Salg af jagtvåben bliver et helt nyt forretningsområde. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan indrette os, så vi lever op til sikringsniveauet for salg af våben. Vi laver også et mørkerum, hvor vi vil bygge vores egne natkikkerter. Vi vil tilbyde kunderne en kop kaffe og tv-nyheder i et lille cafeområde. Derudover indretter vi et stort mødelokale med plads til 30 personer på første etage. Her skal vi have jagttegnsundervisning to til fire gange om året i samarbejde med Greve Jagtforening. Vi skal naturligvis også have et kontormiljø, fortæller Lasse Wegener, der har fem medarbejdere på lønningslisten.

I den nye butik vil kunderne kunne komme til at se et udstoppet vildsvin og en bjørn, der bliver en del af udstillingen. Åbningen af den store jagtudstyrsbutik fejres den 12. og 14. august med vildsvinepølser. Alle interesserede er velkomne til at kigge forbi og smage og se de mange nye varer i den nye butik.

- Jeg glæder mig til at få min kone til at hjælpe mig med indretningen, der er hendes fagområde. Det er noget, vi går og hygger os meget med, understreger Lasse, der håber, at greveborgerne og jægerne fra nær og fjern vil tage godt imod den nye butik i Greve.