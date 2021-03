Se billedserie Kulturiums kampagne for at få flere unge testet er gået forrygende, og det glæder leder af Kulturium, Marie Herborn. PR-foto

Ishøjs unge blev testet: Nu får de belønningen

Sydkysten - 03. marts 2021

Ishøj: Med løftet om biograftur og koncert opfordrede Kulturium i Ishøj kommunens og omegnens unge mennesker til at blive testet for corona. Kampagnen blev sat i gang, for at stoppe spredningen af corona blandt de unge mennesker - specielt i det hårdt ramte Ishøj.

Og nu kan Kulturium så afsløre, at de unge mennesker har gjort sig fortjent til en tur i biffen og til en koncert med ICEKIID.

- Det gik virkelig godt med kampagnen og vi oplevede en stor tilslutning fra de unge, som syntes, det var sjovt at deltage og var så imødekommende, når vi fortalte om kampagnen. Det var virkelig dejligt at opleve, lyder det fra Marie Herborn, leder af Kulturium.

For at få en gratis tur i biografen og senere en koncert, skulle henholdsvis 200 og 400 unge mennesker mellem 15 og 25 lade sig teste. Når de gjorde det, fik de en kugle, som de kunne smide i en beholder.

- De unge lykkedes med at fylde beholderen helt op, og det var Balthazar på 18 som smed den sidste bold. Vi er derfor i Kulturium, sammen med ungerådet og ungdomsskolen allerede i fuld gang med at planlægge to biografevents, hvor der blandt andet bliver mocktailbar efter filmen. Der bliver to forestillinger, en visning for unge under 18 og en for unge over 18. Datoerne venter vi lidt med, da de også skal tilpasses hvilke film, som får premiere, når vi kan genåbne, forklarer Marie Herborn.

Hun kan være lidt mere præcis omkring koncerten:

- ICEKIID spiller med stor sandsynlighed 28. august i byhaven. Men det afhænger naturligvis af forår og sommer, og hvilke restriktioner der eventuelt vil være gældende på det tidspunkt, siger Marie Herborn.

Hun forklarer, at det bliver gratis at deltage, men at man skal have billet

- Vi skal være sikre på, at vi kan leve op til alle forholdsregler, forklarer hun.

Generelt er testningen i Kulturium gået godt.

I de første uger blev omkring 2000 testet per uge (i alle aldre). Det tog fart i uge 6, hvor 2830 blev testet, og i uge 7, hvor 4693 fik taget en test.

- Vi mærker fortsat en helt fantastisk opbakning og positiv indstilling fra Ishøjs borgere. Det seneste opslag jeg delte i fb-gruppen »Vores Ishøj« fik over 250 likes på lidt over et døgn, og det er fyldt med søde og positive kommentarer. Det er virkelig dejligt at opleve sammenholdet og fælles fokus i kommunen, siger Marie Herborn, som glæder sig over, at det er lykkedes med Kulturium at holde fokus på de gode oplevelser, selv om det er tests, der foregår og ikke interessante kulturarrangementer:

- Selv om det jo nok ikke kan sammenlignes med en koncertoplevelse, så er det rart at blive mødt af et smilende menneske.

Der er fortsat rig mulighed for at blive testet hos Kulturium, da testcentret er blevet forlænget til 14. marts.