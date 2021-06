Ishøjs budget godkendt, men problemerne venter forude

- Vi skal lave et budgetdrøftelse, hvor der er et underskud på 15-16 mio. som ligger på de ting, som vi skal drifte. Det er servicerammen, som er det store problem, siger borgmesteren.

- Det er dejligt, at vi har et regnskab, der ser fornuftigt ud, og at vi overholder servicerammen og dermed de krav, der er i budgetlovgivningen. Men det, der trigger mig, det er, at vi har penge i kassen, vi har ting, vi gerne vil bruge vores penge til, men det må vi ikke for budgetloven, sagde Ole Wedel Brandt, som på en række byrådsmøder har ytret irritation over budgetlovgivningen. Og han var ikke den eneste.