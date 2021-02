Lejerbos ældste varmemester, Peter Nørgaard, fyldte 80 år lørdag. Foto: Lejerbo

Ishøjs ældste varmemester fylder 80

Sydkysten - 10. februar 2021

ISHØJ: Selvom alder jo bare er et tal, er det nu alligevel de færreste, der er aktive på arbejdsmarkedet i en alder af 80. Og det lå måske heller ikke i kortene for Peter i første omgang:

- Jeg gik på pension, da jeg var 71 år. Så brugte jeg halvandet år på at finde ud af, at der ikke var nogen, der havde brug for sådan et gammelt røvhul som mig. Og efter nogle år havde jeg faktisk slået mig til tåls med, at sådan var det bare, fortæller Peter.

- Men i 2016 snakkede jeg så alligevel med den daværende driftschef om muligheden for at få et job. I starten kunne jeg kun blive ferieafløser, fordi jeg var for gammel. Men da den ejendomsfunktionær, jeg var afløser for, blev syg, ja så blev jeg ansat. Først en måned ad gangen, så to måneder, så et halvt år og nu er jeg fastansat på 25 timer om ugen.

Gråt guld giver god service

Den fastansættelse har ingen fortrudt:

- Det er ikke for at prale, men jeg tror, at alle er glade for den løsning, vi har nu. Jeg ved godt, at jeg ikke er lige så hurtig som en på 18 eller 20 år. Til gengæld har jeg et højt serviceniveau. Og jeg kunne aldrig drømme om at ringe efter en håndværker, før jeg har prøvet, om jeg selv kan reparere tingene.

Peter bor selv i den ene af de to afdelinger, hvor han arbejder. Det kan godt være en ulempe, mener han, men han synes, at beboerne er gode til kun at forstyrre ham i fritiden, hvis det virkelig brænder på.

Fremtidsplaner

Når man spørger til fødselarens fremtidsplaner, lyder svaret:

- Altså jeg har en målsætning om at fortsætte 2-3-4 år endnu. Men jeg har jo nået en alder, hvor der hurtigt kan ske noget, som ændrer på planerne.

Det er nu ikke alderen, men Corona, der har sat en foreløbig stopper for planer om fejring af den runde dag:

- Jeg er ked af, at jeg hverken kan holde fest for familien og vennerne eller invitere på kage og kaffe her i boligafdelingerne. Men vi må vente til Mette giver os lov, griner Peter og skynder sig at tilføje, at han nu synes, at statsministeren har gjort det rigtig godt.

Vi ønsker Peter hjertelig tillykke med fødselsdagen og krydser fingre for, at han snart kan blive fejret på behørig vis.