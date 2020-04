Ishøj vil åbne plejecentre for besøg - Vallensbæk siger nej

Efterhånden som samfundet åbner op igen, stiger ønsket mange steder for, at man også kan besøge venner og familie på plejehjemmene. Sundhedsstyrelsen har forklaret, at det er ok, så længe man besøger de ældre udenfor.

I Ishøj Kommune diskuterer man – som mange andre steder – en genåbning af plejecentrene. Blandt andet på et byrådsmøde torsdag: - Vi diskuterede meget det med besøgsordninger på plejecentrene. Det bliver taget op på byrådsmødet i maj. Der er et stort behov for det, siger borgmester Ole Bjørstorp (S).

- Vi kan ikke bare sætte det i gang i morgen. Det, vi snakkede om i byrådet, var, om vi risikerer mere smitte. Men det var et af de ønsker der var, at sætte pårørendebesøg på plejecentrene i gang hurtigst muligt, lyder det fra borgmesteren i Ishøj.

På den anden side af kommunegrænsen i Vallensbæk har de oplevet coronavirussens hærgen på et plejehjem, og her har man ikke travlt med at åbne plejecentrene for mere besøg – tværtimod.

Til Radioavisen på DR fortæller Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K), at de frygter situationen eskalerer ved besøg, og at de derfor holder kommunens plejehjem lukket for besøg.

- Det er i virkeligheden det, som vi har lukket hele samfundet ned for. Det er for at skabe tryghed og vished for, at vores svage ældre borgere har det godt, siger han til Radioavisen.