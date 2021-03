Ishøj tester og tester og tester og tester og tester

Jonny og Tony tester i partybussen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Sydkysten - 03. marts 2021

En omfattende teststrategi er sat i gang i Ishøj. Der bliver stemt dørklokker og ringet op. Busser kører rundt og tester, og strategien er, at alle over 12 år skal testes en gang i ugen.

- Vi har sat gang i et mere intensivt arbejde for at standse smittekæderne, forklarer Rikke Hesselø, leder af sundhed og analyse i Ishøj Kommune.

- Vi fik lavet en fælles smitteopsporingsenhed sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi, kommunen, begyndte at tage kontakt til borgerne, som de ikke kunne få kontakt til. Det har været super godt, siger Rikke Hesselø.

- Derudover har vi også haft kontakt med samtlige nære kontakter, som er bosiddende i Ishøj, for at sikre, at de kommer i isolation, og at de bliver testet de rigtige dage. Så laver nogle flere isolations- og omsorgsopkald. Vi ringer og spørger, om det går godt med at være i isolation, siger Rikke Hesselø.

Det intense arbejde begyndte i uge syv og fortsætter i uge ni, hvor man sidst på ugen aftaler, hvorvidt det skal forlænges yderligere.

Samtlige hustande

Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed sendt 80 medarbejdere, som er udnævnt som testambassadører. De har stemt samtlige dørklokker i hele Ishøj Kommune:

- Det er noget helt nyt, vi har prøvet. De unge mennesker tager normalt telefonen, når folk har ringet med corona-spørgsmål, men her har vi sendt dem på gaden, for at opfordre folk til at blive testet. De har været rundt ved samtlige hustande i Ishøj, hvor de enten har banket på eller lagt en seddel med råd om at blive testet. Vi har produceret forskelligt materiale på forskellige sprog, siger Rikke Hesselø.

De unge mennesker har også gået på gader og stræder i bymidte og center, og nær Partybussen, som kører rundt og tester:

Testbussen kører fortsat rundt i Ishøj Kommune i uge 9, og den giver endnu flere muligheder for at få folk til at tage en test:

- Den stopper ved boligforeninger, indkøbsmuligheder og forskellige andre steder i kommunen, hvor den holder cirka en time så folk kan blive testet. Det er en strategi for at få testen tæt på folk, siger Rike Hesselø.

Busplanen kan man læse på Ishøj Kommunes Facebookside.

Faste teststeder

Man kan fortsat blive testet ved bycentret og Kulturium. Derudover kontakter kommunen borgerne med opfordringer til at lade sig teste.

- Vi sender mails ud til boligforeningerne, som de videredistribuerer til beboerne. Vi sender opfordringer til tests ud via eboks. Vi holder møder med boligforeningerne om, hvad man kan gøre for at nedbringe smitten, forklarer Rikke Hesselø.

Men på trods af den intensive teststrategi er smitten alligevel steget og Ishøj er igen den hårdest ramte kommune efter Kolding havde taget placeringen kortvarigt.

Rikke Hesselø forklarer, at tallene i en lille kommune som Ishøj hurtigt bliver store, når bare et par enkelte personer bliver smittet, for kommunerne bliver målt på smitte per 100.000 indbyggere og med cirka 22.000 indbyggere giver hver smittede 4-5 per 100.000.

Hun medgiver dog, at Ishøj er hårdt ramt, og det formentligt er fordi folk bor tæt og mange arbejder steder, hvor de har kontakt med andre mennesker - når forældrene tager smitten med hjem til en stor familie går stærkt:

- V har klart indtryk af, at folk gør hvad de skal. Det har de godt styr på. Men det går bare lynhurtigt, hvis man bor 5-6-7 mennesker i en hustand. Det går hurtigt op, hvis der er et par storfamilier, der er ramt, forklarer hun.

Cirka halvdelen eller lidt flere bliver ramt af den britiske variant, som smitter hurtigere.