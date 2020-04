Ishøj opretter vikarkorps af frivillige medarbejdere

Tilslutningen til vikarkorpset har været frivilligt, og hidtil har kommunen fået mange positive reaktioner fra medarbejdere, som gerne vil give deres kollegaer på sundheds- og omsorgsområdet en hånd. I alt har 53 frivillige meldt sig indtil nu.

Et nyoprettet vikarkorps af frivillige står klar til at give en hånd med, hvis sundheds- og omsorgsmedarbejderne i Ishøj bliver presset af tidligt udskrevne patienter og borgere med Covid-19

Ifølge myndighederne vil corona-krisen toppe i Danmark efter påsken.

For at være bedre rustet til de kommende uger har Ishøj Kommune etableret et frivilligt vikarkorps af kommunale medarbejdere fra forskellige fagområder.

Målet er, at vikarerne skal stå standby og blive indkaldt, hvis presset på kommunens sundheds- og omsorgsområde bliver for stort efter påske.

- Vi ved ikke, hvad der venter os efter påske, men vi vil gerne være på forkant med situationen. Derfor har vi appelleret til, at hjemsendte medarbejdere i Ishøj Kommune kan melder sig frivilligt til vores vikarkorps og bidrage til, at vi sammen kan komme godt igennem den næste kritiske tid, siger borgmester Ole Bjørstorp (S).

De medarbejdere, som melder sig til vikarkorpset, vil få et kort introduktionsforløb, så de er rustet til at varetage deres eventuelle opgaver. Opgaverne vil bestå af rengøring og lettere omsorgsopgaver - fx rengøring i borgernes hjem, elektronisk indkøb, hjælp med madlavning og spisning eller tandbørstning.

- Det handler grundlæggende om, at vikarerne skal aflaste vores faste medarbejdere i en ekstraordinær situation. Vikarerne vil primært blive sat til at løse mindre komplekse opgaver, så vi kan frigive hænder hos de faste medarbejdere, hvis vi får sygemeldinger, eller vi pludselig skal tage imod mange plejekrævende borgere fra sygehusene, siger Ole Bjørstorp.

- Jeg vil gerne sige en stor tak til hver eneste af de medarbejdere, som har valgt at hjælpe de kollegaer, der står i forreste linje i kampen mod corona. Det er en svær tid for os alle, og det varmer at se, hvor stærk holdånden er blandt medarbejderne i Ishøj Kommune, siger borgmester Ole Bjørstorp og tilføjer, at de frivillige vil arbejde i deres normale arbejdstid og ikke være i kontakt med borgere, som er mistænkt for at være smittet med corona.

En af de frivillige, som har meldt sig til vikarkorpset, er Helle Kirud, der normalt arbejder som pædagogisk konsulent med ansvar for krop, sundhed og bevægelse.

- Jeg synes, at det er en fantastisk idé med et frivilligt vikarkorps, som kan aflaste vores kollegaer. Vi skal jo hjælpe hinanden, og vi har alle nogle kompetencer, som vi kan bidrage med. Jeg håber naturligvis, at jeg kan være med til at gøre en forskel, siger Helle Kirud.

Hun har selv ikke mulighed for at kunne tage fysisk ud til borgerne, men håber på at kunne bidrage telefonisk.

- Jeg har en masse faglig viden om krop og psyke, som jeg kan dele med de ældre. Desuden kan jeg være en god ven, som kan give håb, og som de ældre borgere kan grine sammen med dem i denne svære tid. Derudover følger jeg godt med i nyhedsstrømmen og kan hjælpe dem med at holde hoved og hale i alle de corona-nyheder, som vi bliver bombarderet med, siger Helle Kirud.