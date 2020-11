Ishøj opgraderer til miljøvenligt gadelys

Årsagen er, at kommunens gadelys i øjeblikket er ved at blive udskiftet med nyt, mere moderne LED-lys.

- Der er mange fordele ved at skifte til LED. Først og fremmest kommer vi til at spare en masse penge, fordi LED bruger mindre el end vores gamle lys. Dernæst kommer vi også til at spare miljøet for en masse CO2, fordi LED er en mere effektiv og energivenlig lyskilde, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

- Udover de store besparelser vil borgerne også komme til at opleve et mere harmonisk gadelys i Ishøj. Nu, hvor de mørke timer er flere, vil vi også få et mere sammenhængende og moderne bybillede med et mere harmonisk gadelys, som vil skabe mere tryghed. Eksempelvis vil vi lade lyset være tændt døgnet rundt i vores tunneler, så borgerne kan føle sig mere trygge, når de færdes rundt i byen - også on natten, siger Ole Bjørstorp (S).