Ishøj og Solrød springer frem, Vallensbæk og Greve falder tilbage

Sydkystens Kommuner oplever både frem- og tilbagegang i den årlige erhvervsklimaundersøgelse, som Dansk Industri hvert år sender ud.

Sydkysten - 09. september 2021 kl. 10:05 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Dansk Industri fremhæver selv Ishøj Kommune, som en af de kommuner, som har forbedret sig mest i årets løb:

- Det er især den kommunale sagsbehandling, hvor Ishøj scorer flere point end de fleste andre, skriver de. Her opnår kommunen en fjerdeplads kun overgået af Odder, Skive og Morsø.

- Rigtig mange kommuner i hovedstaden er langsomme til kommunal sagsbehandling. Vi hører fra særligt mange byggevirksomheder, at projekter som ligger lige for, er gået fuldstændig i stå, fordi deres sag ligger i bunken med alle andre. Det er derfor flot, at Ishøj sniger sig helt frem på en fjerdeplads, siger formand for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

Stabile Solrød Udsvingene er ikke så store i Solrød. Her har man endnu engang taget et skridt frem af listen, og det er bemærket hos Dansk Industri, som skriver, at kommunen opnår den forbedrede placering ved at lade private leverandører byde på kommunale opgaver. Det øger, ifølge DI, effektiviteten og højner kvaliteten af den kommunale service. De lokale virksomheder fremhæver også kommunens digitale infrastruktur, samt at de oplever, at kommunen er dygtige til at informere om aktiviteter eller tiltag, der er relevante for virksomhederne.

- For virksomhederne har det stor betydning, at de oplever at deres kommune har blik for virksomhedernes praktiske udfordringer. Virksomhederne belønner i undersøgelsen Solrød Kommune for at være dygtige til at holde dem løbende orienterede med relevant information, og virksomhederne oplever ligeledes en kommune, der inviterer til dialog, siger Jeanet Løgsted, formand for DI Roskilde/Køge Bugt og fortsætter:

- Dialog er grundstenen i et frugtbart samarbejde, og for virksomhederne er dialogen vigtig både i forhold til kommunens politiske prioriteringer, men også i forhold til embedsværket, hvor den daglige sagsbehandling finder sted, siger hun.

Vallensbæk vakler I Vallensbæk begynder erhvervsvenligheden, ifølge Dansk Industri, at halte. De skriver, at Vallensbæk Kommune er gode til sagsbehandling og har gode digitale rammer, men at virksomhedernes vurderinger af kommunen indenfor eksempelvis uddannelse og brugen af private leverandører er noget mere ujævn.

Interesseorganisationen peger på, at for få, kun godt 12 procent af kommunens unge, tager en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det forklarer Peter Lanng Nielsen, som peger på en fremtid med mangel på faglært arbejdskraft:

- Jeg er klar over, at Vallensbæk Kommune allerede gør en indsats for at få flere unge til at vælge en murer-, tømrer- eller kontoruddannelse, men der er altså behov for en ekstra indsats, for at de unge får øje på de attraktive karrieremuligheder, som erhvervsuddannelserne byder, siger Peter Lanng Nielsen.

DIs medlemmer mener kommunens udbud til private leverandører på kommunale opgaver er for lav. Gennem konkurrenceudsættelse kan kommunen sikre en øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Virksomhederne i Vallensbæk peger gennem DI på, at grøn udvikling betyder mest for deres vækst og udvikling:

- Man må ikke glemme, at mange virksomheder både fremstiller og udvikler løsninger til den grønne omstilling, og her er kommunerne en vigtig samarbejdspartner for erhvervslivet. Jeg vil klart anbefale Vallensbæk Kommune at få skærpet fokus på den grønne udvikling og indtænke, hvor og hvordan erhvervslivet konkret kan bidrage. Det vil være en vindersag for både kommune, virksomheder og borgere, så det er bare om at komme i gang, forklarer formanden.

Greve falder Greve Kommune har taget et dyk i forhold til sidste år, og ligger nu i den nederste halvdel af landets kommuner. 17 pladser er kommunen faldet i forhold til sidste år. Det er blandt andet virksomhedernes oplevelse af manglende information og dialog med kommunen, der trækker resultatet ned. Virksomhederne oplever også udfordringer i den kommunale sagsbehandling, særligt inden for byggeri, og det samme gør sig gældende i udbudsprocessen, når private leverandører byder på kommunale opgaver.

- Virksomhederne i Greve prioriterer gode adgangsforhold via vej og kollektiv trafik, hvilket er et område, hvor kommunen klarer sig bedst i undersøgelsen. Det har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, at medarbejdere og varer kan komme effektivt fra A til B, og det er derfor vigtigt, at Greve Kommune fortsat investerer i vejnet og kollektiv trafik, siger Jeanet Løgsted, formand for DI Roskilde/Køge Bugt og fortsætter:

- Samtidig bør man overveje, hvordan kommunen kan medvirke til at etablere en tættere dialog med virksomhederne. Dialogen sikrer, at parterne får kendskab til hinandens ønsker og udfordringer, og dette er grundlaget for at skabe løsninger til fælles gavn.