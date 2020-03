Ishøj lukker plejecentre for besøgende, oplyser Merete Amdisen, formand for social- og sundhedsudvalget. Arkivfoto.

Ishøj lukker plejecentre for besøgende

Ishøj: Ishøj Kommune tager endnu et skridt for at beskytte de svageste borgere mod coronavirussen, og derfor bliver kommunens plejecentre lukket for besøgende. Det forklarer Merete Amdisen (S), formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.