Ishøj klar med håndsrækning til erhvervsliv

Sydkysten - 14. april 2020 kl. 14:21 Af Søren Schaadt Larsen <soeren.larsen@sn.dk> Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Ishøj Kommune har vedtaget en hjælpepakke, som skal holde hånden under det lokale erhvervsliv i en presset corona-tid.

Hjælpepakken fra Ishøj Kommune lægger sig dermed i kølvandet på flere hjælpepakker fra regeringen, som skal sikre, at hjulene ikke går i stå i den danske økonomi.

- Vi vil gerne hjælpe vores erhvervsliv i Ishøj, der bidrager med mange arbejdspladser og er med til at sikre, at Ishøj kan være en kommune med stor vækst. Men alle virksomheder er presset i disse dage, og hvis vi som kommune har mulighed for at hjælpe vores lokale erhvervsliv, så skal vi naturligvis gøre det, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Ishøj kommune vil: - give virksomheder mulighed for at få betaling forud for varer, tjenesteydelser og byggeri på 1 mio. og derunder frem til 1. juli 2020. Den enkelte virksomhed skal selv anmode om dette, og der vil derefter blive foretaget en konkret vurdering. - tilbyde erhvervsdrivende, der lejer sig i kommunale bygninger, at udskyde betaling af husleje i tre måneder. - tilbyde erhvervsdrivende at udskyde betaling af dækningsbidrag til 2021. fastholde de planlagte anlægsprojekter i 2020. - fremrykke anlægs- og vedligeholdelsesopgaver fra 2021 til 2020 for i alt 8,3 mio. kr. - ophæve byggesagsgebyret resten af 2020. - gå i gang med nye renoveringsopgaver for 13,9 mio. kr. i 2020. - afsætte en pulje på 1 mio. kr. til køb af el-biler og 300.000 kr. til køb af ladestandere. - udvide Borgerservice i Ishøj By Center for 200.000 kr., hvilket giver en ekstra husleje til centret på 300.000 pr. år. - fremrykke betaling af fakturaer, så de allerede bliver betalt ved godkendelsen. Ti initiativer skal hjælpe Hjælpepakken fra Ishøj Byråd består af ti forskellige initiativer, som skal hjælpe erhvervslivet med at komme igennem en usikker corona-periode med økonomisk stilstand.

Initiativerne gør det blandt andet muligt for Ishøj Kommune at fastholde anlægsinvesteringerne og rykke anlægs- og vedligeholdelsesopgaver fra 2021 til 2020.

- Det betyder blandt andet, at vi kan gennemføre vores store renovering og byggeri i Brohuset, hvor alene det første af fire etaper skønnes at udgøre næsten 34 millioner kroner. Det er ret mange penge, og vi vil gerne have millionerne ud og arbejde – i sidste ende til gavn for os alle. Vores håb er, at vi dermed kan hjælpe med at holde de økonomiske hjul i gang i samfundet, siger borgmester Ole Bjørstorp.

En hånd til centret Et af initiativerne indeholder en direkte hjælp til Ishøj By Center, som i forvejen var udfordret af flere tomme butikslokaler og nu har måttet lukke midlertidigt ned for alt undtagen centrets apotek og supermarked. Byrådet har besluttet at udvide Borgerservice for 200.000 kr., så nabolokalet bliver taget i brug til kontorarbejdspladser. Det vil betyde en ekstra årlig husleje til bycentret på 300.000 kr. Samtidig får medarbejderne i Borgerservice forbedret arbejdsmiljøet i baglokalet med mere plads og bedre lys.

Andre eksempler på initiativer er, at erhvervsdrivende, som har lejet sig ind i kommunens bygninger, må vente tre måneder, inden de betaler husleje, mens byggesagsgebyret bliver ophævet resten af året for både erhverv og private for at stimulere nyt byggeri.