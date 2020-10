Se billedserie Cykelpiloterne Arne Jacobsen og Jan Friedl modtager årets Sociale frivillighedspris på vegne af Cykling uden alder Ishøj. PR-foto

Ishøj hylder sine ildsjæle med tre priser

Igen i år uddeler Ishøj Kommune Ældreprisen, Handicapprisen og Den sociale frivilligpris for at hylde lokale ildsjæle for deres store engagement og indsats

10. oktober 2020

Ishøj: Hvert år uddeler Ishøj Kommune tre piser - Ældreprisen, Handicapprisen og Den sociale frivilligpris - til personer, foreninger eller netværk, der gør en særlig indsats for borgerne i Ishøj.

I år blev prisuddelingen dog lidt anderledes, eftersom corona spændte ben for den årlige frivilligfest, hvor priserne skulle have været uddelt. Priserne blev i stedet uddelt udendørs i mindre grupper, og overrækkelserne blev filmet af TV-Ishøj, så borgerne i Ishøj får mulighed for at opleve overrækkelserne.

Den sociale frivilligpris gik i år til Cykling uden alder Ishøj for deres frivillige indsats, hvor cykelpiloter tilbyder cykelture og vind i håret til ældre og andre borgere, der ikke selv har mulighed for at cykle en tur. Turene er præget af nærvær, livskvalitet og naturoplevelser.

- Vi er meget beærede over at få sådan en fin pris og anerkendelse. Vi glæder os hver gang til, at vi skal ud og cykle, og vi nyder at cykle rundt i Ishøjs skønne natur sammen med passagererne, som får en helt særlig oplevelse - de er meget taknemmelige for turene. Vi får nogle gode snakke undervejs, og ofte holder vi en kaffepause, fortæller Arne Jacobsen og Jan Friedl, kaptajner og cykelpiloter i Cykling uden alder Ishøj.

Frivilliggruppen skaber livsglæde

Frivilliggruppen på Kærbo blev dette års vinder af Ældreprisen. Frivilliggruppen arrangerer underholdning og aktiviteter, der skaber glæde, tryghed og afbræk i hverdagen for plejehjemsbeboerne, deres pårørende og medarbejdere på Omsorgscenteret Kærbo.

- Jeg er meget glad for at kunne give årets Ældrepris til Frivilliggruppen på Kærbo, der gennem mange år har været med til at skabe livsglæde og fællesskab for vores beboere på Kærbo. Jeg ved, at både beboerne, pårørende, medarbejdere og frivillige har lidt et stort afsavn under nedlukningen på grund af corona. Frivilliggruppen har bidraget til at få aktiviteter stablet på benene, der kan opmuntre beboerne i en svær tid. Man må sige, at Frivilliggruppen er ægte ildsjæle, der fortjener en stor anerkendelse for deres trofaste engagementet, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Svømmeklub får handicappris

Årets Handicappris gik til Ishøj Svømmeklub for deres særlige svømmehold for børn og unge med særlige behov. Holdet består primært af børn og unge med hjerneskaden cerebral parese og er stort set det eneste af sin slags.

- Svømmeklubben har skabt et svømmehold, hvor de underviser børn og unge med særlige behov. Vi ved, at det kræver en helt ekstraordinær indsats og overskud, og at det har en meget stor betydning for deltagerne. Mange af deltagerne har udfordringer med at gå, så det er en stor oplevelse for dem at kunne opleve en anden form for bevægelighed i vandet. Derfor er jeg meget glad for at kunne give dette års Handicappris til Ishøj Svømmeklub, fortæller Merete Amdisen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.