Frivilligfesten er aflyst, men priserne, der normalt uddeles til festlighederne, bliver alligevel uddelt. Arkivfoto

Ishøj hylder de frivillige ildsjæle

Sydkysten - 02. september 2020 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er meget overrasket og overvældet over, at vågetjenesten får sådan en flot pris. Det er et kæmpe skulderklap til mig og mine vågere - og det fortæller mig, at vi gør et godt stykke arbejde. Jeg er så utrolig glad.

Sådan lød ordene fra Lone Algreen fra Vågetjenesten under Røde Kors Ishøj, da hun sidste år modtog Den sociale frivilligpris fra Ishøj Kommune.

Hvert år hylder kommunen personer, foreninger, netværk og virksomheder, som gør en særlig indsats med tre priser, som udover Den sociale frivilligpris også tæller Ældreprisen og Handicapprisen.

Årets prisuddeling skulle have fundet sted ved den årlige Frivilligfest, men prisuddelingen bliver anderledes i år, da festen er aflyst på grund af covid-19.

Det ændrer dog ikke på, at borgmester Ole Bjørstop og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Merete Amdisen, ønsker at anerkende den store indsats, som frivillige påtager sig i Ishøj Kommune.

En særlig indsats belønnes

Også i år har borgerne i Ishøj mulighed for at indstille kandidater til.

Den sociale frivilligpris bliver givet til personer, foreninger, grupper eller netværk, som gør en særlig frivillig social indsats, der er til gavn for Ishøjs borgere.

Ældreprisen uddeles til en person, der har gjort en særlig indsats for ældre Ishøjborgere eller arbejdet aktivt for bedre forhold for ældre.

Handicapprisen bliver uddelt til personer, foreninger eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for Ishøjborgere med et handicap.

Hvordan indstiller man til priserne?

Alle kan indstille til en kandidat til priserne. Det gælder både personer, foreninger, virksomheder, boligselskaber mv.

Hvis du kender nogen, der fortjener anerkendelse, så send en mail til Ane Katrine Jensen, frivilligkonsulent i Ishøj Kommune, på akaje@ishoj.dk.

I indstillingen til prisen skal du skrive, hvem du synes fortjener prisen, og hvorfor det lige præcis er den person, forening eller netværk, der skal modtage en pris. Det er også vigtigt, at du tydeligt angiver, hvilken pris der indstilles til. Send din indstilling senest den 8. september 2020 kl. 12.

Prisvinderne bliver udvalgt af et panel bestående af borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Udsatterådet, formanden for Seniorrådet samt næstformanden for Handicaprådet. Prisvinderne får direkte besked.

Prismodtagerne modtager hver et gavekort på kr. 3.000, en buket blomster samt en indgraveret vase.