Alberte Burgaard er ny velfærdsdirektør i Ishøj fra 1. november 2020. PR-foto

Ishøj henter ny velfærdsdirektør i Københavns Kommune

06. oktober 2020

På et ekstraordinært byrådsmøde den 28. september godkendte et enigt byråd ansættelsen af Alberte Burgaard som Ishøj Kommunes nye velfærdsdirektør. Hun begynder i jobbet den 1. november 2020, hvor den nuværende velfærdsdirektør Lisbet Lentz går på pension.

Alberte Burgaard kommer fra en stilling som borgercenterchef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, hvor hun er chef for tilbuddene på udsatte- og psykiatriområdet og cirka 1600 medarbejdere. Hun har 14 års erfaring som kommunal leder. Om hvorfor hun søgte jobbet i Ishøj, siger hun:

- Jeg er optaget af, hvordan vi som kommune kan understøtte, at borgerne kan realisere deres muligheder og drømme. Det flugter utrolig godt med de politiske visioner i Ishøj, fx visionen om at børn og unge skal sejre i eget liv og nå deres fulde potentiale. Mit indtryk er, at man i Ishøj lægger vægt på at skabe resultater for borgerne, at styrke fællesskaberne i kommunen og at have veldrevne tilbud. Det er ambitioner og værdier, som jeg deler. Jeg er rigtig glad for, at jeg som velfærdsdirektør fortsat skal arbejde med det sociale område. Samtidig glæder jeg mig enormt meget til at beskæftige mig med skoler, dagtilbud og ældreplejen, da områderne har en vigtig samfundsbærende betydning, siger Alberte Burgaard.

Et stærkt felt af ansøgere

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp fortæller, at det var et enigt ansættelsesudvalg som pegede på Alberte Burgaard ud af et meget stærkt felt med fx 10 ansøgere med direktørbaggrund fra blandt andet en statslig styrelse og en fagforening.

- Det er nogle store sko, hun skal fylde ud, men det føler jeg mig overbevist om, at hun kan. Hun er den rette til at hjælpe byrådet med at føre vores store visioner for velfærdsområdet ud i livet. Vi har en ambition om, at Ishøjs borgere skal være blandt de borgere i landet, som oplever den højeste livskvalitet, og at det skal ske i et samarbejde mellem kommunen og borgerne, for I Ishøj er velfærd noget, vi skaber sammen, siger Ole Bjørstorp, men der vil også være økonomiske udfordringer, som Alberte Burgaard skal hjælpe byrådet med at tackle.

- Det er en del af pakken som velfærdsdirektør at bidrage til at finde økonomisk råderum til de stigende udgifter til førtidspension og på det specialiserede socialområde. Samtidig er der en generel udfordring med at finde penge til, at der i de kommende år bliver både flere børn og ældre i kommunen, som også skal have muligheden for et godt liv. Det ser jeg frem til, at vi i fællesskab kan finde løsninger på, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Passer godt til Ishøj

Ishøjs kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen glæder sig til at tage imod det nye medlem af direktionen.

- Vi har store forventninger til Alberte Burgaard. Hun er en højt begavet strateg og en god kommunikatør, der også formår at lytte. Hun passer godt ind i Ishøj, fordi hun tænker ledelse lige så rummeligt, som vi gør. Vi ser meget frem til, at hun bliver en del af direktionen, siger Ishøjs kommunaldirektør.

Blandt de aktuelle opgaver, som vil ligge på Alberte Burgaard bord, når hun begynder den 1. november, er ophøret af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk, omdannelsen af ældreboliger til plejeboliger og en ny lokal arbejdstidsaftale med lærerne.