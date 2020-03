Ishøj gør status på uge et i coronakrisen

- Formålet med nedlukningen er, at vi skal holde afstand til hinanden - både kommunens medarbejdere og borgere - så færre bliver smittet, og så antallet af alvorligt syge smittede udvikler sig i et tempo, hvor hospitalerne kan følge med. Vi leverer derfor fortsat service de steder, hvor vi kan gøre det samtidig med, at vi passer på hinanden ved at holde afstand, eller hvor menneskers liv afhænger af det. Og vores ledere og medarbejdere gør et kæmpe stykke arbejde for at få det hele til at fungere for vores borgere, siger Ole Bjørstorp.