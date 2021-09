Ishøj gør klar til at hylde sine frivillige

- Desværre måtte vi ikke holde festen sidste år på grund af epidemien, men i år ser det heldigvis lysere ud. Jeg glæder mig til at få lov til at anerkende de frivillige Ishøj-borgeres indsats ved en festlig lejlighed. Det tror jeg, at vi alle sammen trænger til, siger borgmester Ole Bjørstop.

- Personligt glæder jeg mig til at se de frivillige i øjnene og sige tak for kampen. Det har været et langt og hårdt år for os alle, men særligt de udsatte og ældre borgere har været ramt af corona-pandemien med ensomhed og isolation til følge. De frivillige har spillet en afgørende rolle i at holde hånden under vores mest sårbare borgere.