Ishøj-forfatter udgiver ny bog: Okkulte bøger og søvnløse nætter ligger bag

Grundet Covid-19 kunne Jesper Marcussen ikke tage på de inspirationsrejser, som han havde planlagt i forbindelse med, at han skulle skrive Blodoffer. Han måtte gå til gamle okkulte bøger og artikler. Specielt Abramelins Bog, hvis ældste dele stammer fra 1608, endte med at have en stor indflydelse på udviklingen af Blodoffer. Blandt mystikere ansås bogen for at have så magiske og mørke kræfter, at boghandlere og antikvariater længe nægtede at have den i deres samling. Jesper Marcussen fik fingrene i en kopi af bogen igennem det bibliotek, han arbejder ved.