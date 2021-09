Ishøj får pris for demensarbejde

- Som formand for social og sundhedsudvalget er jeg utrolig stolt over, at Ishøj kommune modtager denne pris. Målet for arbejdet med de pårørende er at skabe et rum for i fællesskab med andre i samme livssituation, og at finde styrke og ro til at håndtere en udfordrende tid, hvor hverdagen pludselig ændrer sig, og man skal håndtere nye følelsesmæssige udfordringer." Siger Merete Amdisen. "Det er takket være vores dygtige medarbejderes indsats, at vi har kunnet sætte arbejdet for og med de pårørende i gang, og allerede nu melder deltagerne i forløbet tilbage, at de er glade for det fællesskab, der er blevet skabt. Ingen skal gå alene med demens.