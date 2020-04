Send til din ven. X Artiklen: Ishøj er klar til at modtage udskrevne corona-patienter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj er klar til at modtage udskrevne corona-patienter

En helt nye sengestue på Omsorgscentret Kærbo skal tage imod corona-smittede Ishøj-borgere, som bliver udskrevet fra sygehusene.

Sydkysten - 02. april 2020 kl. 12:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Omsorgscentret Kærbo har Ishøj Kommune netop oprettet en helt ny sygestue. Den skal tage imod eventuelt corona-smittede borgere, som bliver udskrevet fra sygehusene, men stadig har brug for pleje.

Sygestuen har fem senge og både hjælpemidler og personale til at tage vare på Ishøj-borgere, som måtte blive smittet med coronavirus.

- Heldigvis har vi endnu ikke haft brug for vores nye sengeafsnit, men det handler jo om at være på forkant med den meget alvorlige situation, inden den opstår. Derfor står vi allerede klar til at tage hånd om og drage omsorg for de borgere, som eventuelt måtte blive syge, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Særligt personale Den nye corona-stue ligger med god afstand til de andre afdelinger på Kærbo og vil blive passet af personale, som ikke vil få andre opgaver end at passe de corona-smittede borgere.

Dermed er håbet at passe forsvarligt på de syge uden samtidig at risikere at bringe smitte videre.

- Vi er ude på ukendt grund og skal finde løsninger på problemer, som ingen af os rigtigt kan forudse. Lige nu ånder alt fred og ro, og vi håber naturligvis, at det fortsætter sådan. Men vi har lagt vægt på at være forberedt på enhver tænkelig situation, siger Merete Amdisen, formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Passes døgnet rundt Corona-stuen er indrettet således, at de syge vil få al den pleje og hjælp, som de måtte få brug for.

Stuen har plads til fem borgere, som vil få adgang til alle nødvendige hjælpemidler - fx blodtryksapparater, dropstativ og såkaldte CoVid-19-kits - og mad fra Kærbos køkken.

De syge vil blive passet døgnet rundt af fire sundhedsfaglige medarbejdere og en sygeplejerske. Desuden vil plejehjemslægen komme på daglige besøg, hvor han vil følge op på aftaler, give svar på prøver og hjælpe med lægelige vurderinger, undersøgelser og behandlinger.