Ishøj bygger nyt jobcenter til 60 millioner

Arbejdsformidlingen skal have de bedst mulige vilkår, derfor bygger Ishøj nyt Jobcenter og Borgerservice i en udbygning af Brohuset.

Sydkysten - 22. oktober 2021

Brohuset får stadig flere funktioner, og for nyligt satte byrådet 60 millioner kroner af til en tre etager høj udbygning af et areal midt i bygningen.

- Det er noget, der kommer til at ligge næsten inde midt i Brohuset. Der bliver plads til Borgerservice, Hjælpemiddelcentral og Jobcenter, forklarer borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten)

- Vi mener, vi har penge til det. Vi kan samle en masse funktioner, som er spredt. Vi kan ikke længere have borgerservice til at sidde i bycentret. Det er usundt, og vi får det ene påbud efter det andet af arbejdstilsynet, siger borgmesteren.

Tilbygningen kommer til at indeholde i alt 80 kontorpladser, en frokoststue med 50 pladser, 655 kvadratmeter til hjælpemiddeldepot og lignende. Der vil være 20 samtalerum, to store mødelokaler og et velkomstområde med borger-pcer og uformelt møderum og tjek-in-skranke.

Alt i alt plads nok til en masse medarbejdere og aktiviteter.

Et nyt Jobcenter er blevet nødvendigt da Ishøjs og Vallensbæks forpligtende samarbejde stopper. Ishøjs borgere skal ikke længere til Vallensbæk for at søge job, og det nye Jobcenter skal altså ligge i Brohuset. I første omgang kommer arbejdsformidlingen til at ske i pavilloner på grunden, hvor nogle bygninger netop er revet ned.

Diskussionen i byrådet handlede mest om fordelen ved at bygge udvidelsen i tre i stedet for to etager:

- Bygger vi to etager, når vi den maksimale kapacitet, i forhold til hvad vi skal bruge, nu. Derfor er det vigtigt, at vi bygger tre. Et flertal i Venstre var lidt i mod, at vi trak os ud af det forpligtende samarbejde. Men når vi nu gør det, er det vigtigt, at vi træffer gode beslutninger, og derfor peger vi på tre etager, lød det fra Pia Skourup (V).

Forskellen på byggeprisen af en to-etagers og tre-etagers løsning er godt 20 millioner, men ordentlige arbejdsforhold og det, at man risikerer at skulle bygge en ekstra etage senere, betød, at byrådet valgte at bygge tre etager.

- Vi bakker også op om tre etager - vi skal sikre ordentlige forhold. Der vil ikke være diskretion, hvis vi bygger to etager, og der vil komme stress og så videre. Skal vi bygge ovenpå senere bliver det dyrere, lød det fra Kalbyie Yüksel (SF).

Fra Enhedslisten havde Ole Wedel-Brandt en enkelt betænkelighed omkring at Jobcenter og Borgerservice skal ligge samme sted:

- Vi har været lidt bekymrede over den fælles adgang til Borgerservie og Jobcenter. Borgere med dårlige erfaringer fra Jobcentret kan få angst ved at hente pas ved jobcentret. Vi håber at det kan afhjælpes ved gode rammer, forklarede han.

- Vi tilslutter os tre etager. Vi tror, vi kan hjælpe borgerne bedre end andre kommuner. Derfor skal vi sørge for, at vores Jobcenter bliver bedst muligt, så det på den lange bane kan sørge for, at vi kan løfte indsatsen, forklarede Kasper Bjering Søby Jensen (S).

Hele Byrådet på nær Annelise Madsen var enige om, at det var en god idé, at bygge tre etager i stedet for to. Løsningen er for dyr, mener hun og peger i stedet på, at der er 50 ledige pladser i rådhuset, som, om ikke alle, så nogle af de ansatte fra Jobcentret kunne benytte.

I den forbindelse nævner hun også, at man samtidig lejer pavilloner til 160.000 kroner per måned til at huse Jobcentret frem til udvidelsen af Brohuset står klar i 2024.

- Man er småt i gang med at tømme rådhuset for aktiviteter, for at flytte det over i brohuset. De ting, der kunne sørge for aktivitet i centret, forklarede hun.