Se billedserie The Sandmen med Allan Vegenfeldt i front spiller i koncert i Ishøj 19. juni. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ishøj bedst til test - belønnes med rockkoncert

Sydkysten - 06. maj 2021 kl. 14:13 Kontakt redaktionen

Ishøj: Glæden var stor i Kulturium Store Bededag, da Sofia ved 16-tiden kunne smide bold nummer 3000 i cylinderen.

I uge 17 havde Kulturium en helt særlig kampagne, hvor hver testgæst havde mulighed for at smide en bold i en cylinder - og ved 3.000 bolde på en uge var der udloddet et brag af en dobbeltkoncert med både Sanne Salomonsen og Sandmen.

Da Sofia smed sin bold i, ramte Kulturium 3000 testede personer i løbet af ugen, og var dermed med til at sikre en fantastisk liveoplevelse i byhaven.

Borgerne i Ishøj og omegn er rigtig flittige test-gæster, hvilket er en vigtig del af at bryde smittekæder. Ishøj er den kommune i hele landet hvor allerflest borgere på et tidspunkt er blevet testet. Lokalt har der været igangsat mange initiativer for at motivere og fastholde den høje testrate i kommunen - og koncertoplevelser er blandt initiativerne.

Gratis

Præmien er en gave til borgerne, derfor bliver koncerten gratis - dog med tilmelding:

- Ligesom vores øvrige byhavekoncerter, bliver koncerterne med Sanne og Sandmen gratis. Vi venter dog lige nu på retningslinjer fra regeringen for, hvordan vi må afvikle koncerter. Så snart vi har dem, kan vi åbne for tilmelding til koncerterne. I forhold til tidligere år forventer vi, at der vil skulle hentes gratis billetter til byhavekoncerterne på forhånd, så vi kan sikre en god og tryg afvikling af dem, fortæller Marie Herborn, leder af Kulturium.

Kulturium vil løbende informere om billetterne:

- Vi håber, det bliver nogle fantastiske koncerter fyldt med fællesskab i byhaven. Jeg forestiller mig at der kan blive rift om billetterne, så det kan være en fordel at få Kulturiums Nyhedsbrev, så man er helt sikker på ikke at gå glip af når billetterne frigives, siger Marie Herborn.

Udover Sanne Salomonsen og Sandmen som spiller 19. juni er der desuden byhavekoncerter med Blues Brothers Souvenir Show, Anne-Dorthe og Maria, Nicklas Sahl og ICEKIID i løbet af sommeren. Så der bliver god mulighed for at opleve livemusik lokalt, ligesom Kulturiums program også er fyldt med gode navne den kommende tid.

/schaadt