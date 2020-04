Ishøj har bedt erhvervslivet om værnemidler. Arkivfoto: Tine Fasmer

Ishøj beder erhvervsliv om værnemidler

Sydkysten - 29. april 2020

Ishøj: De såkaldte værnemidler kan være svære at få fat i. Og fordi Ishøj Kommune forventer at få brug for flere værnemidler end de umiddelbart kan få fat i, har borgmesteren skrevet ud og spurgt Erhvervsforeningen om hjælp til at skaffe dem.

- Værnemidler er blevet en superknap ressource. Vores udfordring er, at vores normale leverandører har begrænsede muligheder for at sælge til os, siger Rikke Hamberg Hesselø, leder af Sundhed og Analyse hos Ishøj Kommune. Hun fortæller samtidig, at forespørgslen indtil videre har givet gode resultater:

- Nærmest i samme øjeblik, at Erhvervsforeningen havde skrevet ud til deres medlemmer, fik vi de første henvendelser. Der har været stor velvillighed til at hjælpe. De huskede for eksempel lige, at de havde en kasse handsker stående. Nogle ville donere, mens andre ville sælge, siger Rikke Hamberg Hesselø og forklarer, at ni virksomheder indtil videre har valgt at hjælpe kommunen.

Det er primært handsker, som virksomhederne har fundet frem, men der er også virksomheder, som har tilbud masker, sikkerhedsbriller og at hjælpe med kørsel.

Handsker gør nytte

Værnemidlerne skal kommunen bruge på ældreområdet, på plejecentrene, sundhedsområdet, i tandplejen, i skoler og dagtilbud.

- For eksempel i dagtilbuddene, hvor de skifter bleer, der bruger de handsker. Men vi bruger også værnemidlerne på eksempelvis bosteder og andre steder, hvor vi har tæt borgerkontakt. Det er rigtigt mange steder, hvor vi har brug for værnemidlerne, når der nu er flere hygiejne-foreskrifter end normalt. Så bliver behovet bare større, siger Rikke Hamberg Hesselø.

- Vi har på nuværende tidspunkt sagt ja til en del af tilbuddene, og resten har vi i baghånden og kan kontakte, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

Ingen har endnu doneret håndsprit:

- Det er der stor mangel på, og der går en del, på den almindelige daglige drift, forklarer hun og nævner, at de hos kommunen er dybt taknemmelige for al hjælpen.

Kommunen er fortsat åben for donationer og tilbud.