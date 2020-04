Ishøj arbejder på at genåbne tilbud

Borgmester Ole Bjørstorp (S) glæder sig over, at Ishøj Kommune nu blandt andet kan begynde genoptræningen igen.

Sydkysten - 24. april 2020 kl. 14:22 Af Søren Schaadt Larsen

Genoptræning, musikskole, tandlæge og bibliotek får så småt lov begynde igen i Ishøj Kommune. Det er konklusionen af et ekstraordinært byrådsmøde torsdag aften. Og det glæder borgmester Ole Bjørstorp (S):

- Det er en stor glæde, at vi nu åbner op for yderligere hjælp til især vores udsatte borgere på sundhedsområdet, hvor vi vil mødes med dem i det omfang, vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det har der været et stort behov for, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Byrådet diskuterede blandt andet, hvordan det helt praktisk kan lade sig gøre at åbne de forskellige institutioner:

- Man skal gå i gang hurtigst muligt, på det sundhedsmæssige område. Hvordan får man så gang i igen – for eksempel genoptræning fik vi snakket om. Man kan sagtens lave en form for genoptræning for dem, der har behov for det en til en. Ellers må man starte det op i mindre hold.

Vi kan jo ikke rigtigt holde til, at det ligger stille, der er mange, der har behov for genoptræning, siger Ole Bjørstorp.

- Der var også tilfredshed med, at man fik lukket op for tandlægen igen. Der er et stort behov, siger han og fortæller, at der bliver taget forholdsregler, når de nu skal helt ind i munden og pille:

- Tandplejerne skal pakkes ind i en dragt, som kun kan bruges en gang. Så dem er vi opmærksomme på at få fat i flere af, siger borgmesteren.

Byrådet har også fundet en løsning i forhold til bibliotekets udlån af bøget og undervisning i musikskolen:

- Vi havde en mindre diskussion af det i byrådet. Alle gik ind for, at man skal kunne hente bøger, men hvor skal man hente dem? Vi fandt ud af, at man skal hente dem fra Byhaven. Bycentret er jo lukket. Så man kan ikke gå gennem hovedindgangen. Selv om det er lidt tricky, så kan vi få det til at fungere på den måde. Personalet pakker bøgerne ind i poser og udleverer dem. Så vi er tilfredse med, at vi kan åbne op på den her måde, siger Ole Bjørstorp.

- Vi skal ikke underkende betydningen af at læse en bog eller lære et nyt musikinstrument i en tid, hvor vi mangler social kontakt og må bruge meget tid derhjemme. Derfor er det også godt for borgernes livskvalitet, at vi forsøger langsomt at få gang i nogle af vores kulturtilbud, siger han og fortsætter:

- Kulturskolen, med streg under musikken, fungerer jo ofte på den måde, at undervisningen er en lærer til en eller to elever – måske en lille gruppe. Det kan jo godt lade sig gøre, så det åbner vi op for, siger borgmesteren.

Der bliver ikke tale om en fuldstændig genåbning af de nævnte områder. Ishøj Kommune vil fortsat leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der skal minimere risikoen for, at borgere og medarbejdere bliver smittet med coronavirus.

Borgmesteren peger også på, at det ligesom med børnene, bliver en meget anderledes hverdag, man kommer tilbage til:

- Det vigtigste er fortsat at beskytte vores borgere og medarbejdere mod coronavirus og bidrage til, at hospitalerne kan følge med, siger Ishøjs borgmester, som håber på, det bliver muligt at åbne endnu mere omkring 10. maj, hvor regeringen har sat endnu en skæringsdato.