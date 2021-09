Se billedserie Erling Böttcher, holdt festtalen i anledning af Ishøj Volley & Beachvolleyklubs 25-års jubilæum. PR-foto

Ishøj Volley fylder 25 år

Spillere, klub, Volleyball Danmark og borgmesteren fejrede fredag, at Ishøj Volley & Beach- volleyklub fyldte 25 år.

Ishøj: Kagemand og lagkage var menuen, da Ishøj Volley havde inviteret til reception i klubhuset på Jægerbuen i Ishøj, i anledning af at det er 25 år siden en lille gruppe motionister startede klubben.

En af de tilstedeværende, som havde været med siden klubbens spæde start, Erling Böttcher, holdt festtalen:

- Vi sad på gulvet i gymnastiksalen i Gildbrohallen og holdt stiftende generalforsamling. Det var sent fredag aften, for det var det eneste ledige tidspunkt, vi kunne komme i gang på. Allerede året efter kom der flere til, da træningstiden blev bedre, og vi begyndte at lave skolekampagner og tilbyde ungdomsvolley, mindedes han.

- Ingen af os, der var med den gang, havde drømt om, hvad der alt sammen skulle ske de følgende 25 år. For eksempel at vi rykkede op seks år i træk og endte i landets øverste række for herrer. Eller at vi igennem snart mange år har været Ishøjs højst rangerende holdsport. Eller at vi har afholdt så mange gode arrangementer, fra danske ungdomsmesterskaber, til international seniorturneringer, og ikke mindst vores eget Kids- og Teenvolleytræf."

- Det er sjovt og spændende at være ung og blive 25 år. Men det er også ganske sjovt at blive voksen og moden, og jeg venter at de næste 25 år byder på lige så mange og spændende oplevelser, sluttede han, og bad forsamlingen rejse sig til et trefoldigt hurra.

Også Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, var mødt frem til markeringen af jubilæet med en gave fra Ishøj Kommune. I sin tale fremhævede borgmesteren Ishøj Volley som en klub der arbejder med både bredde og elite.

- I er også kendetegnet ved at være en forening som gerne indgår i forskellige samarbejder. For eksempel i Get2Sport og i arbejdet i Idrætsrådet. I er også med på at der hele tiden skal udvikles, og I tager udfordringer op. Derfor er det en fornøjelse for mig som borgmester at sige, I har gjort det godt her i Ishøj, med de vanskeligheder, vi nu en gang har, og jeg håber at I bliver ved med samme entusiasme. Held og lykke fremover, sluttede borgmesteren.

Coronaen var hård I talerne blev der ikke lagt skjul på at Coronaen har kostet hårdt. Klubbens eget store stævne, Kids & Teenvolleytræf er således nået op på hele tre aflysninger i corona-perioden, men ser nu endelig ud til at kunne afholdes igen, den første weekend efter skolernes efterårsferie. Igen i februar, den 2.februar, skal der afholdes det traditionelle skolestævne, som også har været lagt ned af nedlukningerne.

Det betyder, at der på alle børne- og ungdomshold er rigeligt plads, og trænere der står parat til at tage imod flere, som har lyst til at prøve. Ligeledes mangler der nogle flere motionister til at få motionsholdet spillet i gang igen mandag aften i Gildbroskolen, blev det fremhævet.