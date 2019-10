Der er optimisme frem mod den nye sæson. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj Volley & Beachvolley ser fremad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj Volley & Beachvolley ser fremad

Sydkysten - 19. oktober 2019 kl. 19:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Sidste sæson skal i glemmebogen. Nu kigger vi fremad! Sådan lød det fra Ishøj Volley & Beachvolleys Ligachef, Erling Böttcher, inden sæsonstart i Volleyligaen. Det var langtfra nogen god sæson, Ishøj Volley & Beachvolley præsterede i sidste sæsons fornemste række. Men meget er sket i pausen, og optimismen fejler ikke noget.

Sæsonen blev indledt med en hjemmekamp, idet ASV Elite fra Aarhus kom på besøg. Gæsterne kunne tage hjem fra Ishøj med en 3-1 sejr i bagagen, med sætcifrene 25-21, 25-20, 23-25, 25-18. I første sæt fulgtes holdene nogenlunde lige helt til stillingen 21-21, men med nogle dumme fejl på Ishøj-siden kunne aarhusianerne hive sætsejren hjem. Andet sæt blev en kopi af første sæt.

Ind imellem blev publikum vidne til spil af høj kvalitet hos hjemmeholdet, men også til nogle kiks og misforståelser. Elementer, man må forvente bliver færre og færre, når spillerne får mere kamperfaring sammen.

Godkendt sæsondebut

Til trods for at spillemaskinen ikke var helt velsmurt, blev Ishøj-spillerne ved at kæmpe og skabe en god stemning. Det lønnede sig, for i tredje omgang lykkedes det at hive sætsejren i land. Til gengæld startede 4.sæt katastrofalt, idet hjemmeholdet kom bagud med syv point. Kampgejsten hold og hjemmeholdet var ved at komme tilbage i kampen igen ved stillingen 16-20.

Alt i alt en godkendt sæsondebut, som lover at der kommer meget mere fra os i løbet af sæsonen, siger træner Szymon Piorkowski. Næste hjemmekamp er søndag den 3.november kl. 16 - hvor det er Aalborg Volley som kommer på besøg.

Ishøj Volley & Beachvolleys ligachef, Erling Böttcher fortæller, at der i forberedelsen af denne ligasæson er lagt stor vægt på at få sammensat et hold, der ikke alene vil kunne byde på volleyball på højt niveau, men også kunne bidrage til klubbens fortsatte udvikling, fortæller ligachefen.

Vi er midt i et generationsskifte og har i denne sæson et ligahold bestående af unge talenter fra egne rækker, unge talenter fra Australien, to topspillere fra Canada og et par dygtige østeuropæiske spillere, uddyber Erling Böttcher.

Lærer hinanden at kende

Spilleglæde og holdånd er i fokus, og vi tror på, at dygtige spillere bliver endnu bedre af at nyde hinandens selskab på holdet og af at være en aktiv del af en forening som vores. Derfor har vi arbejdet meget med teambuilding og sikret rammer, hvor spillerne har lært hinanden at kende inden sæsonstart. Naturligvis har vi også haft fokus på det spillemæssige og bl.a. afviklet en række træningskampe, tilføjer en smilende Ligachef.

Der er en lang række opgaver i klubben, som ligaspillerne skal være med til at løfte. Eksempelvis er fire af spillerne trådt ind som trænere for klubbens unge spillere og skal være med til at sikre sammenhæng og kvalitet i vores ungdoms- og udviklingsarbejde. Det forventer vi os meget af, fortæller Erling og understreger, at der skal bygges på de flotte resultater, klubbens ungdomshold opnåede i sidste sæson.

På spørgsmålet om målsætningerne for sæsonen understreger Ligachefen endnu en gang, at et velfungerende og sprudlende hold, der er integreret i klublivet er det højere mål. Dygtige spillere i dén kontekst vil også kunne få succes resultatmæssigt - ender vi midt i ligaen i denne sæson, vil det være godkendt, slutter han.

Presser man Ishøj Volley & Beachvolleys ligachef til at give et bud på dette års mestre - ja, så bliver der peget på herrerne fra Gentofte.