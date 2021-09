Se billedserie Det nye Ishøj Vandværk. PR-foto Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Ishøj Vandværk er blevet indviet

For nyligt blev den røde snor klippet til det nye Ishøj Vandværk i Ishøj Landsby. Vandværket har været undervejs i en del år og står nu færdigt

Sydkysten - 19. september 2021

IShøj: Indvielsen blev fejret af Ishøj Forsyning, Ishøj Kommune og de entreprenører, der har arbejdet på projektet. Der blev drukket champagne og alle fik en rundvisning på det flotte, nye vandværk.

- Vi er nu nået til en milepæl. Det fine og rene grundvand lige under os bliver pumpet op og behandlet her på værket. Vandværkets filtre er under indkøring, så derfor kan vi ikke smage på vandet endnu. Vores næste store milepæl er, når vandet kan drikkes, og vandværket kan kobles på nettet, så vores rene og friske vand kan sendes ud til forbrugerne, siger Ebbe Rosenberg, der er formand for Ishøj Forsynings bestyrelse.

- Vi har gennem lang tid ønsket os at komme til at drikke det gode grundvand, som vi selv bor ovenpå. Men derudover var det også beregninger af fremtidens vandpriser, der for alvor fik os til at gå i gang med projektet her. Drikkevand er en vigtig ressource, som forventes at stige i pris. Men fremtidens prisstigninger bliver mindre for vores forbrugere ved, at vi har valgt selv at bygge vores eget vandværk.

Nye stier til landsbyskoven

Både Ebbe Rosenberg og Ishøj Kommunes borgmester, Ole Bjørstorp, lægger vægt på det gode samarbejde mellem Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune i projektet. Det har blandt andet resulteret i nye stier til landsbyskoven i Ishøj Landsby.

- Jeg glæder mig over, at vi nu har fået opført denne meget smukke bygning i Ishøj Kommune, som man både kan kigge på og kigge ind i, når man går forbi, siger borgmester Ole Bjørstorp.

- I fællesskab har vi fået anlagt nye skovstier, så borgerne får langt bedre mulighed for at få adgang til den nye landsbyskov. Når der i løbet af efteråret bliver grønt her på grunden, og der bliver plantet træer, så er Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune i fællesskab endnu en gang lykkedes med at forene det nyttige med det rekreative. Det synes jeg, at vi skal være stolte af.

Ebbe Rosenberg tilføjer:

- Jeg er stolt af, at vi i processen også har fået gjort vores vandværk besøgsvenligt. Både når man kigger udefra og indefra. Når man går forbi vandværket kan man finde interessante og nyttige informationer på grunden og kigge ind i vandværket. Inde på selve vandværket er der også spændende og flotte illustrationer, som vi glæder os til at dele med interesserede borgere og skolebørn.

Åbent hus den 26. september

Søndag den 26. september er der åbent hus på vandværket fra kl. 11 til 14 på Pilemøllevej 1. Her bliver det nye vandværk fejret med pølsevogn, kaffe og kage.

Invitationen kan findes på ishojforsyning.dk/aabent-hus-paa-ishoej-vandvaerk.

- Vi glæder os meget til at vise det nye vandværk frem til borgerne. Vi holder seks rundvisninger til åben hus-arrangementet. Der er et begrænset antal pladser, så det er en god idé at melde sig til på forhånd på vores hjemmeside, siger Ebbe Rosenberg.