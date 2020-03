Ishøj Svømmehal håber at genåbne to bassiner 16. marts. PR-foto Foto: Lars Møller

Ishøj Svømmehal genåbner snart

Sydkysten - 06. marts 2020 kl. 15:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Svømmehal er i gang med at nedbringe de forhøjede bakterietal, som tidligere er konstateret, og forventningen lige nu er, at 50-meter-bassinet og børnebassinet som de første kan tages i brug igen mandag den 16. marts.

Siden torsdag den 20. februar har Ishøj Svømmehals bassiner været midlertidig lukket, da der er konstateret forhøjede bakterietal i vandet.

Ishøj Kommune har sammen med Teknologisk Institut og miljømyndigheden fundet kilden til vandproblemerne, som skyldes forhøjede bakterietal i forbindelse med returvandet fra filtrene i vandbehandlingsanlægget. Det har ikke været muligt at afklare, hvordan bakterierne er kommet ind i svømmehallen.

Hvis du har været i svømmehallen fra den 11. februar og indtil den midlertidige lukning den 20. februar, er der mulighed for, at bakterietallet har været forhøjet i vandet. Det svarer til perioden mellem den næstsidste og sidste vandprøve inden lukningen af svømmehallen.

Ifølge embedslægen kan bakterierne medføre infektioner, typisk hudinfektioner. Der er ikke målt e-coli-bakterier, som er en almindelig mave- og tarmbakterie.

- Vi har forståelse for, at fund af bakterier kan give anledning til en bekymring hos svømmehallens brugere. Vi tager fundet meget alvorligt, er i kontakt med embedslægen og har fuldt fokus på at bekæmpe bakterierne. Jeg vil gerne understrege, at vi pt. ikke har fået meldinger fra brugere, som har oplevet infektioner efter ophold i svømmehallen. Hvis du har været i svømmehallen fra 11.-20. februar, og du har fået en hudinfektion, anbefaler embedslægen, at du kontakter egen læge, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Åbning i to etaper

En række nye tiltag er sat i værk, så svømmehallen kan sikre vandkvaliteten og igen slå dørene op. Åbningen kommer til at ske i etaper. Mandag den 16. marts forventes det igen at være muligt at benytte 50-meter-bassinet og børnebassinet.

Varmtvandsbassinet og morskabsbassinet forventes dog først på nuværende tidspunkt at kunne tages i brug igen den 23. marts.

- Vi glæder os til at kunne byde borgerne velkomne igen i kommunens svømmehal og håber på forståelse for, at tidspunktet for åbningen stadig kan rykke sig. Det vigtigste for os er, at alle trygt kan benytte bassinerne. Derfor må det tage den tid, det tager at sikre en ordentlig vandkvalitet, siger Ishøjs borgmester.

Kompensation til brugere

Hvis du er en af svømmehallens faste brugere, kan du se frem til en kompensation, lyder det fra Ishøj Svømmehal.

- Det er altid trist, når vi må holde lukket, da vi har mange faste brugere, som ikke kan komme i vandet på det tidspunkt, de plejer. Når svømmehallen åbner igen, vil vi derfor gerne kompensere vores faste brugere, hvis de har været berørt af lukningen. Derfor vil du, hvis du har et års- eller månedskort, få perioden forlænget svarende til de dage, du ikke har kunnet benytte svømmehallen, siger Mads Leidersdorff Frederiksen, der er assisterende halinspektør i Ishøj Svømmehal.