Ishøj: Socialdemokratisk mandat kan blive konservativt

- Det er vildt. Hvis det holder, kommer jeg ikke til at sove i nat. Jeg er målløs. Hvis det holder, har jeg lovet at slå flikflakker, men det kan jeg ikke, griner Rasmus Ørvad fra Det Konservative Folkeparti.

Tidligere på aftenen indstillede han sig ellers på, at det ikke skulle lykkes at blive valgt ind i Ishøj Byråd. Men en fejl i optællingen på Strandgårdskolen kan betyde, at valgforbundet mellem Venstre, Konservative og Liberal Alliance på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne tage et mandat fra Socialdemokratiet. Kommunaldirektør i Ishøj, Kåre Svare Jakobsen, forklarer, at det drejer sig om 110 stemmer, som først var blevet talt op som socialdemokratiske stemmer, men som nu har vist sig at være stemmer, der er gået til blandt andet Venstre og Konservative. Det betyder, at de 29 stemmer, som valgforbundet manglede for at få det fjerde mandat, er i hus. Stemmerne skal dog fintælles i morgen tidlig, så det er for tidligt at sige, om mandatet på vippen tilfalder Socialdemokratiet eller Det Konservative Folkeparti, forklarer kommunaldirektøren.