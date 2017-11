Merete Amdisen, formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ishøj, forklarer, at partiet er enige med Dansk Folkeparti om at lave en ny konstituering, men at der ikke er underskrevet nogen formel aftale endnu. Billedet her er fra valgaftenen på Ishøj Rådhus, hvor Merete Amdisen og borgmester Ole Bjørstorp kunne konstatere, at partiet fortsat er det største parti i Ishøj: Foto: Anders Dall

Ishøj: S og DF ser ud til at fortsætte samarbejde

Sydkysten - 28. november 2017 kl. 15:36 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om aftalen endnu ikke er endeligt underskrevet, så ser det ud til, at Socialdemokratiet konstituerer sig med Dansk Folkeparti i den kommende byrådsperiode. De to partier konstituerede sig efter valget i 2013, og ifølge Merete Amdisen, der er formand for den Socialdemokratiske byrådsgruppe, så er forventningen, at de to partier fortsætter samarbejdet efter nytår.

- Vi har en klar aftale med Dansk Folkeparti, men den er ikke underskrevet. Vi havde de sidste drøftelser med DF i torsdags, og da er var vi på linje med hinanden, men indtil der er en underskrift, er der jo ikke en aftale, siger Merete Amdisen (S).

Socialdemokratiet fik 11 ud af byrådets 19 mandater, mens Dansk Folkeparti kom ind med to mandater ved kommunalvalget tirsdag den 21. november, og de får dermed 13 ud af 19 mandater bag sig, hvis de sætter underskriften på en ny konstituering.

- DF har været en loyal samarbejdspartner i de fire år, og vi har været i valgforbund med dem, og det var med til at sikre os det 11. mandat, fortæller Merete Amdisen og peger på, at de to partier de sidste fire år blandt andet har haft fælles fodslag på socialområdet og teknik- og bygningsområdet.

Byrådets største parti har også haft konstitueringssamtaler med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, men her kunne partierne ikke nå til enighed.

- Vi har haft møde med Enhedslisten og SF på valg- aftenen og efter valget, men vi har ligget ret langt fra hinanden i forhold til prisen for en fælles konstituering, og det er vi rigtig ærgerlige over i den socialdemokratiske gruppe. Vi ville gerne have en bred konstituering, men vi kunne simpelthen ikke nå til enighed, siger Merete Amdisen.

Ifølge formanden så var Enhedslisten og SF's største krav, at Socialdemokratiet skulle lave en konstituering uden om DF, hvilket Socialdemokratiet ikke ville gå med til. Og selv om partierne senere nærmede sig hinanden, var forventningerne fra SF og Enhedslisten stadig for høje for Socialdemokratiet i forhold til at lave en fælles konstituering, forklarer Merete Amdisen.

Venstre, der kom ind med tre mandater, har ifølge formanden ikke været involveret i samtaler omkring en mulig konstituering. Det skyldes, ifølge Merete Amdisen, at Socialdemokraterne ikke ser noget samarbejdspotentiale på den front. Der er konstituerende møde den 7. december.