Ishøj Parkvej: To eller fire spor?

Sydkysten - 03. juli 2020 kl. 14:39 Af Søren Schaadt Larsen

Ishøj: Skal Ishøj Parkvej være to-sporet, eller skal den fortsat have fire spor? Der bliver inviteret til borgermøde om sagen i august, hvis forsamlingsreglerne er lempet. Men allerede inden høringer og borgermøder deler spørgsmålet byrådet.

Det handler om trafikafvikling mod fartdæmpende og sikkerhedsskabende foranstaltninger.

- Ishøj Parkvej er en transitvej og en vej til en række boligområder. Det er ikke nogen hemmelighed, at vejen indbyder til at køre for stærkt. Hastighederne ligger væsentligt over de 50 kilometer i timen, som er tilladt. Jeg tænker ene og alene på trafiksikkerhed, og der er farligt at færdes nogle gange, forklarede medlem af byrådet og Teknik- og bygningsudvalget Henrik Olsen (S) under byrådsmødet.

Annelise Madsen (S), ligeledes medlem af byrådet og Teknik- og bygningsudvalget, havde undersøgt statistikkerne for uheld på kommunale veje, og kunne fortælle, at Ishøj Parkvej faktisk er et meget sikkert sted, at køre, men hun erkender, at hastigheden skal sænkes:

Kun materielle skader - På hele den strækning, som er ved Parkvej, der er kun sket, hvad politiet kalder materielle skadeuheld. Det er en hamrende god vej. Den er meget trafiksikker, som den er nu. De sidste fem år er der ikke så meget at komme efter. Selv i krydset ved Ishøj Søvej, ser vi kun tre uheld, og det er kun med materielle skader på de på fem år, forklarede hun og understreger:

- Lige præcis ved Parkvej er der mange store bebyggelser, hvor al trafikken ind og ud sker via Ishøj Parkvej. Det sørger vejen med sin nuværende udformning at få afviklet, netop fordi der er store helleområder i midten, så man kun skal holde tilbage for trafikken i den ene retning, hvorefter man kan køre ud i midten, orientere sig igen og fortsætte ud på den anden side, forklarer hun. Annelise Madsen kunne samtidig fortælle, at Park og Vej har bedt politiet om at sætte stærekasser op på strækningen.

Problemstillingen er derfor, hvordan beboerne i områderne omkring Ishøj Parkvej kan komme ud, og her peger Kalbiye Yüksel (SF) på, at det kan blive svært:

- Vi synes der mangler en analyse af, hvor meget vejen bliver brugt morgen og aften, i myldretiderne. Nu er der to spor hver vej, men det er utroligt svært at komme ud om morgenen og om aftenen, forklarer hun.

Sagen bliver afgjort i efteråret efter borgermøderne og en efterfølgende høring.