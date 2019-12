Byrådet har besluttet, at der skal rulles fiberbredbånd ud til kommunens borgere og virksomheder.

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj Kommune vil fremme udrulning af fiberbredbånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj Kommune vil fremme udrulning af fiberbredbånd

Sydkysten - 07. december 2019 kl. 09:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en ny fiberstrategi vil Ishøj Kommune medvirke til at fremme udrulningen af fiberbredbånd til kommunens borgere og virksomheder. Det skal ske på alle de måder, som lovgivningen giver mulighed for. Fiberstrategien blev vedtaget på byrådsmødet den 3. december.

Kommunen må ikke selv udrulle fiber, men den må godt på forskellige måder hjælpe private udbydere af højhastigheds-internet med at komme ind i Ishøj. Der er allerede et par udbydere, som har vist interesse for Ishøj.

I juni 2019 præsenterede Fibia sit tilbud for Ishøj Byråd, og på et temamøde forud for byrådsmødet den 3. december havde politikerne besøg af TDC, som også er interesseret at gå ind i Ishøj, hvis borgerne viser, at de er interesserede.

- TDC har tilbudt at lægge fiber i Ishøj uden, at det vil koste vores borgere noget. Og borgerne vil efterfølgende have frit valg af udbyder af tv og internet via fiber. Det er første gang, borgerne får et tilbud, som ikke vil koste hverken dem eller kommunen noget, så det stiller vi os naturligvis meget positivt over for, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, der er parat til at hjælpe TDC og andre udbydere med at udbrede fiberbredbånd i Ishøj.

Det skal blandt andet ske ved at gøre det så nemt som muligt for udbydere, borgere og virksomheder at henvende sig til kommunen med spørgsmål om fiberudrulning. Kommunen skal også aktivt opsøge udbydere, borgere og virksomheder.

Fællesantenne en hæmsko

En anden måde at hjælpe fiber på vej er at sørge for, at fællesantennen ikke er ejet af kommunen, som tilfældet er i dag.

"Vi må erkende, at kommunens ejerskab af Ishøj Fællesantenne er blevet en hæmsko for en fremtidssikring af fællesantennen, fordi vi som kommune ikke må udrulle fiber til borgerne. Derfor er det også en del af fiberstrategien, at vi skal afklare, om et salg af fællesantennen kan understøtte fiberudrulningen i kommunen. Vi ville gerne have overdraget hele anlægget til medlemmerne af Ishøj Fællesantenne kvit og frit, men det må vi ikke ifølge lovgivningen. Vi må kun overdrage tv-delen," siger Ishøjs borgmester.

Inden sommeren 2020 vil byrådet sammen med Ishøj Fællesantennes brugerråd beslutte, hvilken model man ønsker for Ishøj Fællesantennes fremtid. Kontrakten med Kabelplus udløber i juni 2021, så her skal en fremtidig model for fællesantennen senest være implementeret. Fiber kan komme tidligere, da det ikke bliver en del af fællesantennens net.