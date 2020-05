På grund af den nuværende corona-situation skrev Ishøj Kommune og udbudsvinderne under på kontrakten hver for sig. Her skriver borgmester Ole Bjørstorp under. PR-foto

Ishøj Kommune tager hul på byggeriet af Brohuset

Sydkysten - 01. maj 2020 kl. 06:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Kommune har netop skrevet kontrakt med et team bestående af CASA, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører, som skal stå for første etape af ombygningen af Brohuset. Nogle af Danmarks førende virksomheder inden for byggeområdet skal stå i spidsen for den første etape af Ishøj Kommunes ombygning af Brohuset på Vejlebrovej 45.

Det står klart efter et stort udbud, som netop er blevet afsluttet.

- Corona-pandemien har naturligvis presset os, men mange ansatte i kommunen har arbejdet hårdt for at afslutte udbuddet i tide, så vi kan komme i gang med byggeriet. Jeg er stolt af, at vi trods en nedlukning af det offentlige, har gennemført et stort udbud, og at vi nu er klar til at komme i gang med ombygningen og dermed holde de økonomiske hjul i gang i Danmark, siger Ole Bjørstorp (S), borgmester i Ishøj Kommune.

Ambitionerne er store

Brohuset, en ca. 12.000 m2 stor bygning i hjertet af Ishøj, blev købt af kommunen i december 2018. Bygningen har tidligere huset uddannelsesinstitutionen NEXT, men skal nu bygges om og forvandles til et moderne sundheds- og medborgerhus.

Allerede nu er en lægeklinik, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og den kommunale ungeindsats (Ishøj Uddannelse og Job) flyttet ind i Brohuset. På sigt skal bygningen også huse bl.a. et genoptræningscenter, et foreningshus, et seniorværksted og et stort fælleskøkken. Samtidig er ambitionen at få flere sundhedstilbud til at flytte ind.

- Ambitionerne er store. Vi vil gerne skabe et moderne centrum for sundhed, trivsel og livskvalitet for vores borgere. Brohuset skal give Ishøj-borgerne mulighed for at mødes på tværs af deres forskelligheder og opbygge nye fællesskaber med fokus på sundhed og medborgerskab, siger Ole Bjørstorp.

Brohuset skal være moderne

Først skal store dele af Brohuset dog bygges om, så bygningen fremstår moderne og funktionel. Det store projekt er delt op i fire etaper, hvoraf den første, som der nu bliver taget hul på, skal løbe frem til sommeren 2021.

Når dette arbejde er afsluttet, vil Brohuset være klar til at huse en række af Ishøj Kommunes mange foreninger og frivillige netværk.

Hos udbudsvinderne glæder man sig til at tage fat på opgaven i Ishøj:

- Vi er først og fremmest stolte over den tillid, som Ishøj Kommune har vist os med tildelingen af opgaven. Sammen med JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører vil vi skabe et nyt, inspirerende pejlemærke for Ishøj, som vil være til stor gavn for både kommunen og dens borgere. Det er et spændende projekt, og vi glæder os til at komme i gang, siger John Strands Petersson, direktør for Renovering hos CASA.

Ombygningen af Brohuset forventes at være afsluttet i 2023.