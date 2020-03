Send til din ven. X Artiklen: Ishøj Kommune prioriterer de vigtigste hjemmeplejeydelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj Kommune prioriterer de vigtigste hjemmeplejeydelser

Som følge af den alvorlige situation, Danmark befinder sig i, har Ishøj Kommune besluttet, at man i en midlertidig periode må prioritere de mest nødvendige hjemmeplejeydelser

Sydkysten - 26. marts 2020 kl. 18:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj: Ishøj Kommune har besluttet, at man i en midlertidig periode må prioritere de væsentsligste hjemmeplejeydelser.

Årsagen er, at Hjemmeplejen som følge af covid-19 ikke kan levere de samme ydelser som hidtil. Prioriteringen sker for en række ydelser inden for praktisk og personlig hjælp.

- Det er naturligvis ikke med vores gode vilje, at vi må ind og prioritere på denne måde. Men hele situationen er uvant, og vi er nødt til at sørge for, at ressourcerne rækker længst muligt, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp om beslutningen.

Ishøj Kommune har besluttet i en periode kun at levere de ydelser, der er absolut nødvendige og samtidig justere i de ydelser, der bliver leveret. Det betyder, at der bliver skåret i ydelser som rengøring og andre praktiske opgaver i hjemmet samt, at nogle ydelser, fx aflastning af pårørende og klippekortsordningen, sættes midlertidigt i bero. Borgerne vil kunne opspare alle deres klip og gøre brug af dem til selvvalgte aktiviteter, når klippekortsordningen starter op igen.

- Alle borgere, der bliver berørt, vil blive informeret via brev, og ændringerne sker altid efter en individuel vurdering, da borgernes behov er forskellige. Det er vigtigt at understrege, at nye borgere, der har brug for personlig pleje og hjælpemidler fortsat kan få hjælp. Vi skal stadig sikre omsorg for vores borgere under de nuværende omstændigheder, siger Merete Amdisen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj.

Prioriteringen træder i kraft fra torsdag den 26. marts 2020 og foreløbig indtil den 1. maj 2020.