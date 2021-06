Foto: Anders Kjærbye, DBU/fodboldbilleder.dk Foto: ©Anders Kjærbye

Ishøj IF er klar til DBU's Get2 Fodboldskole

Efter det har ringet ud til sommerferie, ligger fodbolden ikke stille i Ishøj IF. Med DBU's Get2 Fodboldskole er klubben klar til en uge på grønsværen sammen med børn og unge fra områdets boligområder.

Når DBU Get2 Fodboldskolerne ruller ud i landets udsatte boligområder, kan børn og unge få en spændende og sjov sommeruge sammen med andre fodboldglade kammerater i Ishøj IF.

Kim Herskov, Fodboldskoleleder fra klubben, ser frem til Get2 Fodboldskolen, som afholdes for 3. gang i klubben:

- Vi glæder os til at give børnene endnu en god oplevelse på Get2 Fodboldskolen, for det er ikke alle børn, der ellers ville få chancen for at spille fodbold en hel uge i ferien, fx hvis familien ikke har råd. Fællesskabet omkring fodbolden i vores klub skal være for alle børn, også dem, som måske ikke normalt kommer i klubben - og vi håber, at børnene vil og kan fortsætte i klubben efter sommerferien.

Deltagerrekord i år

I Ishøj IF forventer man, at 80 børn og unge er med på DBU's Get2 fodboldskolen i uge 26. Det er ligeså mange som sidste år.

Med 1.452 deltagere på årets 22 DBU Get2 Fodboldskoler i Danmark er der flere børn og unge end nogensinde før, som snører fodboldstøvlerne og bliver en del af fodboldens unikke fællesskab. Det vækker glæde hos Bent Clausen, næstformand i DBU og bestyrelsesmedlem i DIF:

- Fodbolden kan bringe små og store sammen om motion og bevægelse, men den kan i lige så høj grad give fælles oplevelser, bedre trivsel og sammenhold, uanset etnicitet og baggrund. Derfor er det glædeligt, at flere og flere børn og unge fra de udsatte boligområder finder vej til fodboldskolerne, hvor engagerede frivillige står klar til at samle børn og unge i et trygt og givtigt fællesskab, siger Bent Clausen.

Get2 Fodboldskoler inviterer udsatte børn og unge ind i fællesskabet

I snart tre årtier har DBU afviklet fodboldskoler for flere end 500.000 børn over hele landet. Det er dog ikke alle børn i Danmark, der fx af økonomiske årsager har mulighed for at deltage på en almindelig fodboldskole. Derfor afholder DBU i samarbejde med DIF get2sport og lokale fodboldklubber for 11. år i træk særlige fodboldskoler for børn, der bor i udsatte boligområder.

Get2 Fodboldskolerne følger samme koncept som de gængse fodboldskoler bortset fra, at deltagerne bliver rekrutteret og kun betaler et symbolsk beløb for at deltage. Fodboldskolerne er i høj grad drevet af lokale frivillige trænere og ledere, der gør et stort arbejde med det fokus, at de skal introduceres til det fællesskab og den hverdag som de forhåbentlige bliver en integreret del af, når ferien er ovre.

Målet med DBU Get2 Fodboldskole er at give børnene en uge i sommerferien med masser af oplevelser samt at inkludere og fastholde børnene i dansk foreningsidræt.

DBU Get2 Fodboldskolernes mange frivillige lægger hvert år en uvurderlig indsats på fodboldskolerne, hvilket er grundlaget for skolerne eksistens.

DBU Get2 Fodboldskoler og DIF get2sport er, udover DIF og DBU, støttet af UEFA Foundation for Children, kommunerne, Tryg Fonden og Udlændinge- og Integrationsministeriet.