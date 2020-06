Ishøj Havn ikke længere corona hotspot

I slutningen af april blev der udpeget syv særlige corona-hotspots på Vestegnen til ekstra patruljering for at være på forkant med forsamlinger og risiko for spredning af coronavirus i det gode vejr.

- Mange har søgt mod Ishøj Havn i det flotte vejr, men vores løbende tilsyn for at undgå forsamlinger har generelt vist en fornuftig adfærd, og nu ophæver vi stedet som et særligt fokusområde i takt med udvidelsen af forsamlingsforbuddet. Vi følger dog stadig udviklingen og er klar til at genindføre eller etablere nye corona-hotspots, hvis vi begynder at se store forsamlinger eller uhensigtsmæssig adfærd et sted, siger politidirektør Kim Christiansen.