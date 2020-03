Enkelte butikker kan vælge at holde lukket, men ellers er der åbent i bycentret. De skriver dog, at sikkerheden er i højsæddet, samt rengøringen og brugen af håndsprit er intensiveret.

Artiklen: Ishøj By Center er fortsat åbent, men sikkerheden er i højsæddet

Ishøj By Center er fortsat åbent, men sikkerheden er i højsæddet

Ishøj: Mens en masse kommunale funktioner lukker ned, er det fortsat muligt at shoppe i Ishøj By Center.

- Vi holder Ishøj Bycenter åbent, men der kan være enkelte butikker, som selv har besluttet at holde lukket, lyder det i en skrivelse fra centrets ledelse.

De fortæller, at centret og ejerne fra Danske Shoppingcentre følger situationen tæt og er i løbende dialog med de relevante myndigheder.

Arrangementer i centret aflyses, og andre forholdsregler som ekstra rengøring, håndsprit og at sikre, at man ikke er for tæt på andre personer, overholdes.