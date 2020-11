Irene tog tiden tilbage

Vallensbæk: - Med tiden er det gået op for mig, at arbejdslivet kan få alt for meget magt over menneskers liv. Mit ærinde er at få andre mennesker til at lade være med at stresse sig ihjel. Jeg vil gerne vække tanken, at det skal være tilladt at sige, at det her er mit max. Hertil og ikke længere. Det er blandt andet derfor, min bog hedder MAX. Hvis jeg kan bevidstgøre flere mennesker om hastigheden i deres liv, så vil jeg være glad.