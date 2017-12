Se billedserie Så er det ved at være tid til at kaste sig ud i en sundere livsstil sammen med projekt 60dage.dk. Tilmeldingen starter 1. januar, og projektet går i gang 22. januar. Billedet er fra sidste års releasefest i Køge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Investér 60 dage i din sundhed

Kom i bedre form. Smid nogle kilo. Få mere energi. Og bliv del i en fælles kamp for et sundere liv - i krop og sjæl. Projekt 60dage.dk er tilbage - med start 22. januar

Sydkysten - 27. december 2017 kl. 15:28 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg ville rigtigt gerne, men har ikke tid. Arbejdspres, græsset skal slås, svigermor kommer på besøg, bilen skal til syn. Så, desværre.

De gode undskyldninger kan let stå i kø, når det handler om at dyrke motion og i det hele taget gøre en indsats for et bedre helbred. Men selvfølgelig kan der findes tid til at investere i sundheden. Det handler om prioritering. Og så er det op til den enkle, hvordan man griber det an - og hvor meget tid man kan og vil afsætte.

Den 1. januar starter tilmeldingen til 60dage.dk, som bliver skudt i gang den 22. januar. En udfordring for stor som lille, bred som smal. 60 dage, hvor man gør en ekstra indsats for sundheden, og hvor projektet går ud på at skrabe så mange bodyage-år sammen som muligt gennem en ekstra fokus på både kost, motion og den generelle levevis. Altså et serviceeftersyn på dig selv.

Ryger du, så er tiden måske moden til at trappe ned - eller måske helt stoppe. Ryger der lidt rigeligt rødvin indenbords, så kan det måske begrænses. Og får du så lige rørt dig hver dag - eller hvordan? Og hvordan er det lige med at få rigeligt med grøntsager?

Princippet med 60dage.dk er såre enkelt: Både før og efter kampagnen har man mulighed for at blive sundhedstestet. Det foregår digitalt via et spørgeskema. Denne test danner udgangspunkt for din personlige pointmålsætning. Hver dag gennem kampagnens 60 dage skal du og de andre deltagere indtjene sunde point og indrapportere disse på 60dage.dk. På den måde bliver det let og motiverende at følge med og holde fast i de sunde vaner.

Udover den daglige indrapportering, bliver der masser af aktiviteter. 60dage.dk har ugentlige konkurrencer, sunde udfordringer, spændende holdarrangementer og meget mere.

Høje mål Sidste år deltog over 1700 fra primært Køge Bugt-området. I år sætter manden bag projektet, Jesper Nyholm fra 7Peaks.dk, overlæggeren meget højere, da 60dage.dk nu er et tilbud til alle på Sjælland uden for København - i et samarbejde med sn.dk. Han tror, det er realistisk med mindst 6000 deltagere. Det koster 125 kroner at deltage.

Fakta Pris for deltagelse bliver 125,-

Hovedpræmien bliver 15.000,-

Der vil være masser af lækre ugepræmier på højkant

60dage.dk får selskab af en kendt frontfigur

Første kampagnedag er mandag den 22. januar 2018

Sidste kampagnedag er torsdag den 22. marts 2018 På hjemesiden 60dage.dk opretter man en personlig profil. For at komme i gang bliver man stillet en række spørgsmål om ens livsstil, og på den baggrund udregnes en bodyage og et antal point, man skal forsøge at 'skrabe sammen' hver dag. En man så flittig at overgå pointmålet hver dag, bliver der løbende reguleret, så man skal hente flere daglige point. Man bliver altså presset - eller rettere presser sig selv.

De daglige indrapporteringer i detaljer kan ikke ses af andre deltagere. Det er dog muligt at tjekke, hvordan de andre deltagere klarer sig på et parameter. Men man kan altså ikke se, om naboen har røget for mange smøger eller gravet dybt i lørdagsslikskålen.

En vigtig detalje i projektet er, at man godt kan tage nogle få kopper kaffe uden af det giver minuspoint. Man kan såmænd også godt tømme en pose Matadormix eller ryge en smøg - men så koster det på pointene. Så kan man opveje det ved for eksempel at løbe en ekstra tur.

For at holde motivationen oppe vil diætist, coach og træningseksperter sidde klar ved tastaturerne til at hjælpe dig gennem de 60 dage, hvis du får behov for det.Man kan læse meget mere om projektet på www.60dage.dk.