International gymnastikkonkurrence i påsken

- Greve Idrætscenter bliver fyldt med gymnastik i verdensklasse, glimmer og glitter, når vi for tredje år i træk slår dørene op for Easter Cup. Easter Cup er en international konkurrence i æstetisk gymnastik for aldersklasserne 8 år og op til seniorrækken. Greve Gymnastik og Trampolin glæder sig over, at vi er repræsenteret i alle rækker med de dygtige piger fra Team Greve-afdelingen, skriver klubben i en pressemeddelelse til Sydkysten.

- Æstetisk gymnastik er rigtigt stort i de lande, der deltager fra udlandet i Easter Cup, så der bliver masser at se på. Sidste år blev VM afholdt i Finland på et fyldt stadion med plads til 12.000 tilskuere, så det er rigtigt stort. Vi er godt på vej i Danmark og har flere hold fra Greve Gymnastik og Trampolin, der rejser til udlandet for at konkurrerer med de allerbedste. Team Bella (junior) og Elina Elite (senior) er udtaget til at deltage til EM og VM, så for dem er Easter Cup en rigtig god optakt til dette. Vi glæder os til at slå dørene op og byde velkommen til Easter Cup - gymnastik i verdensklasse, så kom og hep på alle de dygtige gymnaster, skriver klubben afslutningsvist.