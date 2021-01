Direktør for Interflora Danmark A/S, Søren Flemming Larsen, glæder sig over et fremragende 2020. PR-foto

Interflora efter flot 2020: Vi er en ven i nøden

Vallensbæk: Hos Interflora er det de lokale florister, håndværkstraditionen og den til lejligheden bundne buket, der står i centrum. Og så er næstekærlighed kernen i virksomheden.

- Interflora er den ven i nøden, der er der, når man ikke selv kan være der. Det er hele livet, vi beskæftiger os med. Der er nogle gavehilsner, der skal nå frem på helt særlige tidspunkter. Alle vores produkter er unikke. Der er ikke noget, der er forhåndsproduceret. Det gør vores proces enormt udfordrende, men også spændende, fortæller Søren Flemming Larsen, administrerende direktør i Interflora, om Interfloras ånd.

Interflora Danmark A/S har hovedkontor i Vallensbæk, og herfra driver direktør Søren Flemming Larsen sammen med sine medarbejdere Interflora, som er den absolutte markedsleder på salg og levering af blomsterbuketter til hele Danmark.

- Jeg synes, det er unikt, at over 96 % af alle danskere over 12 år har kendskab til Interflora. 70 % af dem ville overveje eller benytte Interflora. Jeg er glad for, vi laver det, vi laver. Det giver mening, siger han.

Den 14. juli 2014 tiltrådte Søren Flemming Larsen som administrerende direktør i Interflora Danmark A/S. Han var blandt de 172 kandidater, der søgte stillingen, og efter et tre måneders forløb blev den hans.

- Gennem de 6,5 år, jeg har været her, har vi været så heldige og dygtige. Og her er det altså især mine medarbejdere, jeg snakker om. Vi har for eksempel tredoblet vores overskud i 2020. Vi har mere end fordoblet vores toplinje. Vi driver en sund og succesfuld forretning, og det har vi gjort i Interflora, lige så langt jeg kan huske tilbage, siger Søren.

2020 - det historiske år

Speederen er i bund hos Interflora, og der er ingen fod på bremsen. Det gælder især også i 2020.

- I 2020 fik vi et historisk resultat på top og bund. Vi har krydset nogle milepæle, vi aldrig har gjort før. Vi har slået rekorder på valentinsdag, mors dag og fars dag. Og på Dronningens fødselsdag. Det har på mange måder været et skrækkeligt historisk år derude, men samtidig et fantastisk år for Interflora. Det er isoleret set rigtig svært at glæde sig over vores gode resultater, når der sker så meget dårligt rundt omkring. Men vi glæder os. Og så hjælper og støtter vi, hvor vi kan, siger Søren Flemming Larsen.

Interfloras historie viser, at det altid har betydet meget for virksomheden at hjælpe og støtte, af den simple grund at det er svært at se, at andre ikke har det godt.

- Næstekærligheden er der heldigvis stadig - det er 2020 et bevis på. Folk vil stadig hinanden og viser det, når de kan ikke være sammen fysisk. Selv når verden er kastet helt ud i tovene, er der stadig et mentalt overskud blandt folk til at sende hinanden gaver, afslutter Søren.