Agnes Katharina Gam og Ziya Kart har valgt at indgå et samarbejde i et fælles kontor i ErhvervsCentret. De kan se mange fordele ved at sidde sammen og drømmer om at komme ud i hele verden med smukke huse.

Ingeniør og arkitekt går sammen

Den 44-årige ingeniør Ziya Kart og den 45-årige arkitekt Agnes Katharina Gam, begge fra Greve, har valgt at indgå et samarbejde om nye byggeprojekter fra et fælles kontor i ErhvervsCentret i Greve. De håber og tror begge på, at 2018 bliver året, hvor de kommer godt i gang med at tegne og projektere nye huse.

- En af styrkerne ved at have kontorplads i ErhvervsCentret er, at vi her kan udfordre og give hinanden feedback også i svære stunder og se hinandens blinde vinkler. Det er guld værd at have mulighed for at skabe sig et unikt sparringsnetværk med andre ligesindede, fortæller Ziya.