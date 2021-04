Sif Olszak er kommunens nye fællesskabskonsulent

Send til din ven. X Artiklen: »Ingen skal føle sig ensomme« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Ingen skal føle sig ensomme«

"Jeg skal være med til at fremme trivsel og forebygge ensomhed blandt ældre borgere", siger Vallensbæk Kommunes nye fællesskabskonsulent Sif Olszak, der er uddannet ergoterapeut.

Sydkysten - 25. april 2021 kl. 15:29 Kontakt redaktionen

- Jeg skal ud og møde borgerne og støtte den enkelte i at blive en del af sociale netværk og fællesskaber, siger Sif Olszak, der er ny fællesskabskonsulent i Vallensbæk Kommune.

Værdighedspolitikken i Vallensbæk Kommune har et særligt fokus på livskvalitet og bekæmpelse af ensomhed og social isolation. Borgerne har nu mulighed for at få en hjælpende hånd til at indgå i de mange fællesskaber og aktiviteter, der findes i kommunen, og her kommer Sif ind i billedet.

- Jeg kan hjælpe den enkelte med at få et overblik over de forskellige aktivitetstilbud, der findes i kommunen på tværs af organisationer, fællesskaber og foreninger. Det kan for eksempel være at spise sammen med andre, hækle, eller komme ud og hugge brænde, køre med Scooterbanden, gå en tur eller snakke med andre, siger Sif.

- Jeg tilbyder samtaler, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvilken aktivitet der giver mening for den enkelte borger. Jeg lytter til borgerens ønsker, interesser og kommer måske selv med forslag og kan tage med hen til aktiviteten, forklarer hun.

- Livet kan byde på mange forandringer, som gør, at hverdagen ikke længere er, som den plejer, eller er som du ønsker, den skal være. Det kan give en oplevelse af ensomhed og en lyst til at komme mere ud blandt andre, siger Sif Olszak, som tilføjer, at familie, venner eller eventuelt en nabo kan kontakte hende på borgerens vegne for at høre mere om kommunens tilbud til ældre.

Hvis man som ældre borger i Vallensbæk savner at være en del af et fællesskab eller nye aktiviteter, så kan man kontakte Sif Olszak på tlf: 2023 5856 eller mail siols@vallensbaek.dk