Ingen kvalificeret rådgivning, da Vallensbæk Byhave blev planlagt

Se billedserie Vallensbæk Byhave skulle have været bygget på erhvervsgrunden mellem Egeskovvej og Køge Bugt Motorvejen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Sydkysten - 12. maj 2021 kl. 11:26 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Det er en skandale. Borgmesteren har ikke sørget for, at vi har fået kvalificeret rådgivning, da man udarbejdede Lokalplan 102, Vallensbæk Byhave. Sådan lyder det fra Søren Wiborg, socialdemokraternes gruppeformand i kommunalbestyrelsen.

Han peger på, at da Vallensbæk Kommune udarbejdede lokalplanen var det opfattelsen, at COWI var eneste rådgiver på støjområdet. COWI var en del af bygherres team, og allerede ved den lejlighed satte Socialdemokratiet spørgsmålstegn ved rådgivningen. Søren Wiborg udtaler:

- Vi ønskede svar på om COWI kunne betragtes som en uvildig rådgiver, når de samtidig var en del af bygherrens team. Vi blev beroliget med, at selvfølgelig var COWI's rådgivning uvildig, forklarer han.

Søren Wiborg og socialdemokraterne blev meget overraskede da de, efter Planklagenævnets afvisning af Lokalplan 102, spurgte ind til rådgivningen og først nu hørte et andet rådgivningsfirma, MOE, tidligere i forløbet havde rådgivet om, at området kunne betragtes som et eksisterende boligbyggeri og dermed omfattet af lempeligere støjkrav.

- Fundamentet for lokalplanen var fra start helt forkert. Vi var slet ikke kommet så langt, hvis rådgivningen var kvalificeret fra start. Det viser sig, at projektet fra begyndelsen var meget tvivlsomt når der skulle bygges på den grund, siger Søren Wiborg.

Lokalplanen endte som bekendt med at blive kendt ulovlig i Planklagenævnet og den tilhørende plan for byggeri af 512 boliger lige ved siden af Køge Bugt Motorvejen blev dermed stoppet.

Afvisningen af lokalplanen skete, fordi man i lokalplanen havde taget udgangspunkt i, at erhvervsområdet mellem Egeskovvej og motorvejen var et eksisterende boligområde. Planklagenævnet afgjorde, at der var tale om et nyt boligområde. Dermed hører området under mere strikse støjregler og projektet ville ikke leve op til reglerne.

Det burde en rådgiver, ifølge Søren Wiborg, have påpeget.

- Risikerer erstatning Søren Wiborg understreger vigtigheden i, at lokalplanerne er korrekt udført:

- Bygherren bygger jo sit projekt på, at de oplysninger, de får fra kommunen er korrekte. I det her tilfælde er det lokalplanen, som de retter sig efter. Men oplysninger var jo ikke korrekte i denne sag, siger han. Han understreger, at bygherre allerede har mange penge ude at svømme i projektet.

- Kommunen risikerer jo, at være erstatningsansvarlige, siger Søren Wiborg.

Han var selv med til at godkende sagen i kommunalbestyrelsen.

- Vi stemte for lokalplanen, da vi grundlæggende ser vækst som en mulighed for at udvikle og styrke velfærden i Vallensbæk. Vi havde imidlertid forestillet os, at det skete på et oplyst grundlag, forklarer han.

Men dengang undrede han sig også over Cowi, da han troede, at det var det firma, som stod for rådgivningen.

- Det havde vi være skeptiske overfor, da de også rådgiver bygherre. Da vi spurgte i forbindelse med Planklagenævnets afgørelse, fik vi at vide, at det ikke var Cowi, men at det var Moe, der var kommunens rådgiver, siger Søren Wiborg og undrer sig over, hvordan Moe pludseligt kom ind i billedet.

Han har siden fået Moes rådgivning og har sendt den videre til Sydkysten.

Tager udgangspunkt i postbyggeri Dokumentet på tre sider tager ikke udgangspunkt i den konkrete sag. I stedet skriver Moe, at man i lokalplanen kan benytte København Kommunes beskrivelse af støjkrav fra »Postgrunden«. Moe tilbyder i den sammenhæng, at yde gratis rådgivning til kommunens planfolk i det omfang Moes specialister kan svare i en telefonsamtale - eller som det kun kræver kortere tid at undersøge.

Borgmester Henrik Rasmussen har afvist at medvirke i denne artikel med begrundelsen, at alt i sagen er fortalt, og at der intet nyt er i det Søren Wiborg forsøger at få frem.

Det mener Søren Wiborg langt fra er tilfældet, og han har stillet borgmester Henrik Rasmussen en række spørgsmål i en mail. Søren Wiborg har fået nogle svar fra borgmesteren via mail:

Her svarer borgmesteren Søren Wiborg:

- Forvaltningen har indarbejdet MOE's anbefalinger fra notatet i lokalplanforslaget, og derfor har det ikke været forelagt kommunalbestyrelsen som et selvstændigt notat. Der har ikke været anvendt andre rådgivere i forhold til støj, men i forbindelse med lokalplanarbejdet bad forvaltningen bygherre - dvs. Green Living - om at redegøre for trafikstøjen i området. COWI er bygherres rådgiver. COWI's anbefaling gennem bygherre er i tråd med MOE's anbefaling og har ikke ændret på lokalplanforslaget, svarer borgmesteren. Han skriver ydermere, at forvaltningen »tog kontakt til MOE gennem netværket i Gate21, og det foregik som netværksbaseret rådgivning gennem Gate21«. Han slutter af med at skrive, at det nu er op til ejeren af arealet, at finde ud af, hvad næste skridt er.

Søren Wiborg er langt fra tilfreds med borgmesterens svar. Han vil vide, om nogen af rådgiverne rent faktisk har vurderet området. Og svaret bekræfter ham i, at kommunen ikke har fået den nødvendige rådgivning. På en række yderligere spørgsmål oplyser borgmesteren til Søren Wiborg:

At arbejdet fra Moe er sket uden honorar. At ingen andre rådgivere har vurderet, hvorvidt lokalplan 102 skulle opfattes som et eksisterende boligområde. Borgmesteren skriver, at kommunalbestyrelsen ikke har set Moe-notatet i forbindelse med sagsbehandlingen, samt at forvaltningen har ansvaret for at sager til politisk behandling er tilstrækkeligt oplyst. I forhold til erstatningsansvar skriver borgmesteren til Søren Wiborg:

- Forvaltningen vurderer, at sagsbehandlingen og den politiske opfølgning har været tilstrækkelig. Hvis en sagsbehandling har været utilstrækkelig, medfører det ikke erstatningsansvar.

- Det er underligt, at vi bygger så stor en lokalplan op på noget, der minder om en vennetjeneste, at vi ikke selv betaler og får noget kvalificeret og ansvarlig rådgivning. Der er jo ikke nogen rådgivere, vi kan stille til ansvar her, siger Søren Wiborg.

Kenneth Kristensen Berth fra DF er enig:

- Rådgivningen ikke har været god nok. Man kan også undre sig over at man i det hele taget iværksætter så stort et projekt med så beskeden rådgivning, men de må jo have ment, at de har været på sikker grund. I henvendelsen skriver Moe jo endda at kommunen bare kan ringe, hvis de har yderligere ønsker og at det ikke nødvendigvis kommer til at koste noget, så det er jo helt åbenlyst en fejlkalkulation.