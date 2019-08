Da Ishøjs folkeskoleelever begyndte i skole den 12. august, blev det til en ny røgfri hverdag for både elever og skolens ansatte. Ishøj Byråd vil forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Foto: Peter Andersen

Ingen børn og unge skal ryge i Ishøj i 2030

Under overskriften 'Røgfrit Ishøj' har Ishøj Kommune indført røgfri skoletid, røgfri arbejdstid og røgfrie kommunale udearealer fra 1. august 2019. Sidstnævnte vil dog blive indført gradvist startende med de udearealer, hvor der færdes børn og unge.

- Det er bekymrende, at vi i Ishøj har flere rygere end landsgennemsnittet, og at vi har væsentlig flere storrygere blandt de unge end i andre aldersgrupper. Den udvikling skal vi have bremset. Derfor har vi sat et mål om, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge i Ishøj, der ryger - og at max fem procent af de voksne Ishøj-borgere ryger, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Forskning viser, at halvdelen af alle rygere ender med at dø af rygning. Jo tidligere du begynder at ryge, jo større er risikoen for at udvikle sygdomme relateret til tobak og for at dø af rygning. Rygning skader også unge endnu mere, end det skader voksne, og unge bliver nemmere afhængige.

Tobaksrygning er den enkelfaktor, som har størst negativ indflydelse på vores helbred. Der dør flere danskere af rygning end af alkohol, fysisk inaktivitet, usund kost, fedme og dårlig mental sundhed tilsammen. Det er baggrunden for, at Ishøj er blevet røgfrit, siger Ishøjs borgmester:

- Der er brug for ambitiøse beslutninger for at nå vores ambitiøse mål om at forbedre borgernes sundhed. Derfor har vi sagt farvel til røgen på vores skoler, i vores ansattes arbejdstid og på de udearealer, som er ejet af kommunen. Det er vigtigt at sige, at det er røgen, vi vil af med, ikke borgere eller ansatte i kommunen, der ryger. Dem, der ønsker at stoppe, tilbyder vi gratis rygestopkurser - det gælder både unge og voksne borgere og kommunens ansatte, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Og netop de kommunalt ansatte har en særlig rolle. Der er rigtig mange faggrupper i kommunen, som enten har med børn og unge at gøre som en del af deres arbejde eller i arbejdstiden færdes der, hvor børn og unge er.

- Det gælder park og vej-medarbejderen, der passer og plejer de grønne områder på skolerne, læreren, pædagogen, børnebibliotekaren, naturvejlederen, familierådgiveren og mange flere. Vi ønsker som byråd, at kommunens medarbejdere går foran og er rollemodeller for vores børn og unge. Derfor er røgfri arbejdstid også en del af beslutningen om et røgfrit Ishøj, siger Ishøjs borgmester.

Rygning smitter

Gode rollemodeller er afgørende, fordi de unge lader sig påvirke af både jævnaldrende og voksne. Det fortæller Rikke Hamberg Hesselø, som er projektleder for Røgfrit Ishøj:

- Rygning smitter. Når unge ser kammerater ryge, får de nemt det indtryk, at rygning er en accepteret del af det sociale fællesskab og lærer at forbinde cigaretter med pause, snak og kammeratskab. Samtidig ved vi, at jo flere voksne rygere, der er i samfundet, jo flere unge vil begynde at ryge. Derfor skal vi både fokusere på unge og voksne, når vi vil forebygge, at de unge begynder at ryge, siger Rikke Hamberg Hesselø.

Det er især i skoletiden, at de unge bliver fristet til at ryge.

- Ifølge Trygfonden er der markant færre elever, der ryger på de skoler, som allerede har indført røgfri skoletid, siger Rikke Hamberg Hesselø.

Ishøj Kommunes rygeforbud i skoletiden, i de ansattes arbejdstid og på de kommunale udearealer gælder alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak.

Fakta om rygning i Ishøj

o 20 procent af Ishøjs borgere ryger hver dag. På landsplan er det 17 procent.

o Antallet af 16-34-årige Ishøj-borgere, der ryger dagligt er steget fra 13 til 18 procent på fire år.

o 15 procent af de 16-24-årige Ishøj-borgere er storrygere - for alle Ishøj-borgere er det 11 procent. På landsplan er det ca. fem procent.

o Over halvdelen af de 14-19-årige danskere, som har prøvet at ryge, tager det første sug af en cigaret, før de fylder 16.

Kilde: Region Hovedstadens sundhedsprofil og den nationale sundhedsprofil 2017 og 2013, Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017.

Hvad er Røgfrit Ishøj?

o Røgfri skoletid betyder, at der ikke længere må ryges på skolernes områder i Ishøj, og at eleverne heller ikke må ryge, når de fx forlader skolens område i skoletiden.

o Røgfri arbejdstid betyder, at ansatte i Ishøj Kommune ikke må ryge i arbejdstiden - heller ikke uden for kommunens matrikler, mellem møder eller under transport.

o Røgfrie kommunale udearealer betyder, at der ikke må ryges på områder i Ishøj, som er ejet af kommunen. Der er dog en undtagelse, når det gælder kommunens plejecentre og botilbud. Her må beboere gerne ryge i eget hjem samt på det udeareal, som er tilknyttet beboerens bolig. Der vil løbende blive sat skilte op, som informerer om den nye røgfrihed startende med de udearealer, hvor der færdes børn og unge.